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    彰化北斗鎮代理鎮長就職 鎮長選舉恐四搶一

    縣府今指派簡任秘書吳禎祥（右）代理鎮長職務處理鎮政。（記者顏宏駿攝）

    縣府今指派簡任秘書吳禎祥（右）代理鎮長職務處理鎮政。（記者顏宏駿攝）

    2023/05/23 12:53

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣北斗鎮鎮長李玄在因貪污圖利罪入監執行，縣府今（23）日指派簡任秘書吳禎祥代理鎮長職務處理鎮政，吳禎祥的首要任任就是在三個月內辦理鎮長補選。

    今天交接典禮上午10時在北斗鎮公所辦理，由縣府民政處長賴致富擔任主持及監誓人、主計處長蕭秀瑛擔任監交人。

    地方與會者最關心的還是未來的鎮長人選，外界預測最有可能的人選首推李玄在的夫人楊麗香，做過兩屆鎮長，留下不少政蹟，這次李玄在卡到官司，她一路相陪；楊麗香稍早接受媒體訪問時說，李玄在被關得很冤枉，鄉親會還李玄在公道，鎮內安幼321、敬老123社福政策、多功能運動場館興建案沒完成，這樣的司法讓人心冷，她不知還有沒有熱情再為民服務，將沈澱兩天，好好思考未來動向。

    民進黨原本就有既定的票源，該黨有可能推出前縣議員江熊一楓，但前兩次均出馬失利的王東魚這次若也想再次出馬，勢必雙方協調。

    同樣前兩次均出馬角逐落敗的無黨籍顏宏霖，這次仍打算再捲土重來。

    國民黨方面也認為此次「大有可為」，有人視鎮長選舉是總統、立委選戰前的「操兵」，是否推出「自己人」，近日就會明朗。

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