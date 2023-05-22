護資安！公部門啟動韌性巡查 民間每年健檢40業者

民進黨立委李昆澤質詢數位部長唐鳳。（記者謝君臨翻攝）

2023/05/22 16:11

〔記者謝君臨／台北報導〕針對近期個資外洩頻傳，數位發展部部長唐鳳今（22）日表示，今年將主動針對公部門進行韌性巡檢。他說：「現在已取得一些書面資料，應該很快可以實地來走，大概1、2個月，預計年底統計出基本樣態。至於民間業者，產業署副署長林俊秀則說，會針對高風險、有個資外洩疑慮業者，每年找40家做資安健檢。

立法院交通委員會今邀請數位部、財政部就「『電子發票整合服務平台』登入系統出現資安缺失，如何就全國政府部門各系統進行資安系統盤點及改善」進行專題報告，並備質詢。

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對於立委關心資安問題，唐鳳說，事後處理一定要做，但事前巡檢也很重要，數位部成立後和先前最大的不同，是做事前巡檢，今年開始將針對公部門做全面體檢，進行韌性巡檢，且不像先前是大規模巡檢，而是就技術面、共通點做巡檢。

唐鳳補充，其實現在已取得一些書面資料，應該很快可以實地開始做巡檢，大概1、2個月，如果各個機關有類似情況，資安上有不夠強的部分，就有可能用相同的共同元件，一次性解決，這就是樣態；有點像消防巡檢，不一定法律上規定它非得要怎麼改，但有經驗的人看到時，會覺得這邊有疑慮，應該要提早解決。

至於何時可以找出樣態，唐鳳表示，韌性巡檢有自己的節奏，預計今年年底會統計出基本樣態。

數位部產業署副署長林俊秀則說，針對高風險、有個資外洩疑慮，或是之前被通報比較多的業者，每年會挑40家去做資安健檢，像是之前對「博客來」就做了紅隊演練。唐鳳補充，針對高風險業者，會輔導導入隱碼技術。

民進黨立委李昆澤指出，公、私部門遭資安攻擊，次數多、頻率高且逐年增加。據統計，2020年中央與地方政府資安事件共677件、2021年733件、2022年806件；另根據資安業者Check Point最新研究報告，週平均次數全球1248次、亞太1835次、台灣3250次，年增率則是全球7%、亞太16%、台灣24%。

對此，唐鳳表示，近2年確實境外對台灣攻擊力道大幅上升，包含美國眾議院前議長裴洛西訪台的資安事件，機關勇於通報是好事，鼓勵大家通報而非不通報，重點是看通報後多久可以找到原因。

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