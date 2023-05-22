遭藍營點名im.B詐騙集團關係人 陳正修：我和蔣萬安、張善政也認識

南市議員林依婷今天拿出陳正修與蔣萬安、張善政的合照，質疑若照藍營說法，那蔣、張和詐騙集團又是什麼關係？（記者蔡文居攝）

2023/05/22 14:34

〔記者蔡文居／台南報導〕im.B詐騙集團風暴，國民黨台北市議員游淑慧點名「關係人」馥康生技董事長陳正修與綠營關係匪淺，影射他「多重身分，迷之角色」。陳正修今天出面澄清，他無奈表示，他只是一個生意人，正派經營事業，卻無端被扯進政治，其實他藍綠都熟，「我和蔣萬安、張善政也認識！」外界硬要無限上綱政治化，這樣很不好。

陳正修感嘆，他是受害者卻被說成加害者。他並非政治圈人，也沒加入政黨，不需什麼都政治化，現在被搞到公司都被迫要暫停營業，「我現在也一個頭兩個大」。

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陳正修說，游淑慧影射他在「銀河紅利」吸金案全身而退，其實他是被害者，被欠2000萬，是他主動去向檢方說明的，卻被顛倒黑白。

至於與im.B吸金案主嫌曾國緯關係部分，陳正修說，認識曾國緯是因最初有投資一家全網通電訊公司，因經營不佳被曾收購而有債權，後來曾成立寰宇資通公司，他因有債權而成為股東。

約14年前，他從事幹細胞移植相當成功，曾國緯認為技術好，後來便一起成立馥康生技，知道曾做im.B，但他自己沒介人，也不知道涉及詐騙，如果知道早就不跟他玩了，現在連自己公司都受到影響。

陳正修說，他只是一個生意人，在中南美洲做生意多年，也認識很多當地的官員、民代。他藍綠也都熟，不只綠營，很多藍營民代他也都熟，和蔣萬安、張善政也都認識、吃過飯，和羅智強、羅明才也吃過飯，上次蔣選舉時，他也幫忙辦了幾桌。他朋友並沒有藍綠之分，只看人不看黨，去年他公司舉辦春酒，藍綠政治人物及菲律賓的一些政要也都有來。硬要扯政治，要搞到明年總統選舉，這對台灣有何好處？

至於擔任南市府顧問一事，他說，他和黃偉哲認識20多年，因他會說西班牙文及他的國際關係，黃邀請他擔任顧問，也是南市府幾百位顧問之一，黃也沒透過他拿過好處或政治獻金，臉書黃拿的產品也是他公司經銷商的商品，與詐騙完全無關，不需要凡事都政治化。

民進黨台南市議員林依婷今天也拿出陳正修與蔣萬安、張善政的合照，質疑國民黨憑一張照片就大編故事，如果照藍營說法，那蔣萬安、張善政和詐騙集團又是什麼關係？

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