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    蔣萬安也捲im.B詐騙案 北市議員顏若芳公布蔣萬安與陳正修摟肩合照

    台北市長蔣萬安（中）去年10月與im.B詐騙集團主嫌之一陳正修比讚合照。（台北市議員顏若芳提供）

    台北市長蔣萬安（中）去年10月與im.B詐騙集團主嫌之一陳正修比讚合照。（台北市議員顏若芳提供）

    2023/05/22 12:35

    〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨立委陳歐珀因連日捲入im.B詐騙集團案，昨宣布退出立委選舉；民進黨台北市議員顏若芳今則提出台北市長蔣萬安與im.B詐騙集團主嫌之一陳正修比讚合照，要求蔣為此道歉並以示清白，蔣萬安則強調「不認識」陳正修，並厲聲反批顏若芳應提出具體事證證明有民眾因此照片而受騙。

    蔣萬安今赴台北市議會，針對人本交通政策、財政紀律及預算排擠、長照、人口政策、疫後產業轉型方案、台北上海城市論壇（雙城論壇）辦理情形與效益等，進行本會期第二次專案報告。

    顏若芳質詢時亮出蔣萬安於去年10月選舉期間與im.B詐騙集團主嫌之一陳正修比讚合照，要求蔣萬安說明兩人之間是否有政治關係或政治獻金上的連結。

    蔣萬安則一概稱不認識陳正修，並強調選舉期間太多民眾合照，不可能都問其背景；顏若芳則認為，陳歐珀已退選以示清白，有些市民也可能因為詐騙犯與蔣萬安的合照導致受騙，要求蔣萬安應公開向受詐騙民眾道歉。

    蔣萬安拒絕道歉，強調因有太多與民眾合照，不可能都去拒絕；顏若芳則反批，蔣萬安對於這樣爭議合照卻是事不關己態度，即便有民眾因此合照認為市長背書而受騙也覺得沒差、是市民活該，要求蔣萬安應為此爭議合照道歉。

    蔣萬安厲聲反擊，不該因一張照片就牽強指涉，此非常不公平也極為不妥，要求顏若芳若有任何指控應提出具體事證，以證據顯示有民眾是因此合照才受騙。

    民進黨台北市議員顏若芳今則提出台北市長蔣萬安與im.B詐騙集團主嫌之一陳正修比讚合照，要求蔣為此道歉並以示清白。（記者田裕華攝）

    民進黨台北市議員顏若芳今則提出台北市長蔣萬安與im.B詐騙集團主嫌之一陳正修比讚合照，要求蔣為此道歉並以示清白。（記者田裕華攝）

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