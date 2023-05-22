台灣納入美國核保護傘？吳釗燮：美台「有所溝通」

外交部長吳釗燮今天赴立院備詢。真度美國是否將台灣納入核保護傘，吳釗燮證實美方就此議題「跟我們之間有所溝通」，但討論內容不適合公開說明。（記者朱沛雄攝）

2023/05/22 10:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國對台軍事威脅日益升高，美國是否將台灣納入「核保護傘」？近年成為政學界討論議題之一。外交部長吳釗燮今天（22日）在立院答詢時證實，美方就此議題「跟我們之間有所溝通」，惟討論內容不適合公開說明。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長吳釗燮、經濟部常次林全能、行政院經貿辦副總談判代表楊珍妮等官員，就「俄烏戰爭爆發迄今台歐關係發展挑戰與契機」報告並備詢。

請繼續往下閱讀...

民眾黨立委邱臣遠質詢時指出，七大工業國組織（G7）廣島峰會甫落幕，G7表明維持台海和平與穩定的重要性，重申反對任何藉由武力片面改變現狀的作為。

邱臣遠並接續提到，此次G7峰會設在廣島其實有另一層意義，就是訴求這個裁減核武的議題，會後也發表聯合文件「廣島願景」，內容指中國發展核武缺乏透明性，對世界及地區而言是憂慮，藉此也呼應台海安全的隱憂以及其實中國對台亦存在核武威脅，那我國是否爭取美國將台灣納入核武保護傘？

吳釗燮答詢表示，這個問題的確非常重要，我國政策是不發展核武、不儲存核武、也不使用核武，立場明確。也因此任何國家用核武威脅台灣，是不能接受的事情。那也因如此，其他「有相同訴求的好朋友」，跟我們之間也「有所溝通」。不過，台美之間就這議題的討論，「不適合在此說明」。

美國是否將台灣納入核保護傘一事，近年在美國國會兩院都有議員提出台灣防衛相關提案，內容就包括要求美國政府評估使用核子武器，嚇阻共軍侵犯台灣。另外美國國際政治著名學者米爾斯海默（John Mearsheimer）今年在媒體採訪中曾主張，「與美密切合作，讓美國的核保護傘牢牢地保護台灣，才符合台灣的利益」。

台灣學界方面，「台灣守護民主平台」理事宋承恩在評論5月美韓峰會時表示，中國對台灣也存在核威脅，台灣未來可借鏡南韓，致力取得美國的「核子保護傘」，同時讓台海安全機制納入「台灣觀點」。

前空軍中將副司令張延廷亦在本報專文投書中研討此議題。他認為，美軍印太部署正面臨變革，強化與地區盟友合作，長遠有可能將印太地區納入美國新的核保護傘。美國如果將台灣納入「核武保護傘」，將能防堵中共軍力延伸太平洋。但如此彷彿冷戰時代的思維，在全球經貿消長此起彼落的同時，是否符合我國的長遠利益，箇中蹊竅值得思量；應全力促成利多弊少、利益極大化的目標。

關於動用核武強化護台嚇阻力，美國行政部門目前並未表態。

中國對台軍事威脅日益升高，美國是否將台灣納入核保護傘，近年成為政學界討論議題之一。外交部長吳釗燮今天在立院答詢時證實，美方就此議題「跟我們之間有所溝通」，惟討論內容不適合公開說明。 （翻攝自國會直播）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法