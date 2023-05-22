「台灣女孩」被罰50萬嗆拒繳 凌友詩：兩岸條例是一中內戰條款

61歲的凌友詩因擔任中國全國人大第14屆代表，再遭內政部依兩岸條例裁處50萬元罰鍰。（圖擷取自中新網）

2023/05/22 09:19

首次上稿 08:19

更新時間 09:19

〔即時新聞／綜合報導〕2019年中國全國政協會議，當時57歲卻自稱「台灣女孩」的凌友詩，被內政部以違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」罰款50萬元，至今未繳。今年61歲的凌友詩又因擔任中國全國人大第14屆代表，再遭內政部依兩岸條例裁處50萬元罰鍰。對此凌友詩接受香港媒體訪問，囂張回嗆台灣政府，稱她不會繳交罰款。

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《星島日報》報導，此為凌友詩第二度被罰，她2018年出任全國政協委員，被台灣內政部開罰50萬元台幣，這次又因涉及違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」再遭罰款。

凌友詩回應宣稱，台灣的「兩岸人民關係條例」是「一個中國法理」下的「內戰」條款，是假定兩岸處於承認「一個中國兩個政權」的「內戰」狀態，對於自己的人民到敵對政權的黨政軍任職，形成背叛本政權罪名，而進行懲罰。

凌友詩說，如果她繳交罰款，就代表認可台灣當局，就是認為自己做錯了，所以她不應該繳交罰款。她還稱，如果民進黨政權承認九二共識和一個中國，她就考慮回去繳罰款。她還批評，台灣宣稱自由民主，卻保留這種鐵幕式的懲罰機制，限制人民的思想自由和選擇職業自由，到處限制言論、排擠愛國人士，是一個最專制的地區。

凌友詩在今年3月中國兩會上，從政協委員變成人大代表，她呼籲中共將「一國兩制台灣方案」改成一國一制，讓台灣採行與中國相同政治及教育體制、將台灣軍隊納編解放軍等，引發爭議。對此我官員指出，凌友詩在台灣仍有戶籍，已違反「兩岸條例」第33條第2項規定，雖然凌友詩未繳前次罰款，但內政部仍必須依法裁處，並再度開罰。

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