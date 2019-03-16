快被除籍了！凌友詩挺韓國瑜選總統 預測10年內統一

2019-03-16 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕台籍中國政協委員凌友詩，日前在中國政協會議發言，對中國歌功頌德，她違法擔任中共黨政軍職務且發表爭議言論，遭內政部裁罰50萬元，台灣戶籍可能被取消。新加坡媒體近日訪問凌友詩，她再度聲稱，預期兩岸10年內統一，也表態支持高雄市長韓國瑜參選台灣總統。

《聯合早報》報導，凌友詩在訪問中提到兩岸統一時間表，認為這與習近平的任期密切相關，稱兩岸統一的問題是個累活，是放在中國領導人肩上很重的擔子。她還稱「習主席」有決心在他的任期內完成統一，她估計是10年，認為習近平是有擔當的領袖，不會把這個累活留給後任。

報導提到，凌友詩生於高雄、16歲移居香港，她表態對高雄市長韓國瑜期望很高，指韓國瑜真誠、有痞氣，與大部分台灣年輕一輩一樣務實，支持他明年參選台灣總統。她認為韓國瑜與鄧小平一樣是現實主義者，沒有國民黨大老的包袱，能跳脫式地與中國進一步談判協商，也可能有一套新論述，說服台灣民眾接受兩岸統一談判協商。

被問到可能被取消台灣戶籍，凌友詩則批評蔡英文政府的做法不合理也不合法，說自己有心理準備，只能無奈接受，還眼泛淚光說「台灣是我生長的地方，我對台灣很有感情。」

凌友詩的說法再度引發PTT網友熱議，紛紛留言諷刺「台灣賣得去，中國發大財」、「韓國瑜一統中國 取代習近平」、「原來是韓總書記的內鬼，要搞掉習維尼的」、「當然是當總書記 當總統太弱了」。

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