國際聲援挺台參與WHA 中國嗆聲：將被再次挫敗！

圖為台灣基進台北黨部主委吳欣岱（中）等人組團前往瑞士日內瓦，為台灣參與世衛發聲。（台灣基進提供）

2023/05/22 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕第76屆世界衛生大會（WHA）21日起於瑞士日內瓦舉行，我國今年也積極呼籲世衛讓台灣加入本屆大會，民主陣營不少國家也力挺聲援。對此，中國WHA代表團嗆聲稱，台灣過去6年都被拒絕，今年相關提案也將「再次挫敗」。

綜合中媒報導，出席今年WHA的中國代表團成員，包括中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團公使銜參贊楊志倫、中國國家衛健委副主任曹雪濤和國家衛生健康委新聞發言人胡強強，上週六（20日）在日內瓦舉行媒體吹風會。

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針對台灣極力爭取參加WHA，楊志倫宣稱「中方做出不同意台灣地區參加本屆世衛大會的決定，得到國際社會的廣泛支持」，全世界只有「極少數國家」站在絕大多數國家的對立面，拋出「邀請台灣以觀察員身分參加世衛大會」的提案，「該提案沒有任何新意，不過是故技重施、翻炒冷飯，除了破壞大會秩序、干擾大會議程之外，沒有任何意義。」

楊志倫還嗆：「涉台提案違反國際規則，特別是聯合國大會和世衛大會確認的一個中國原則；涉台提案缺乏事實依據，提案繼續炒作所謂『國際防疫體系缺口』問題，這一謊言在事實面前不攻自破；涉台提案沒有國際共識，自2017年中央政府中止台灣地區參加世衛大會的特殊安排以來，世衛大會已經連續6年拒絕涉台提案。今年這份提案的唯一出路就是被再次挫敗。」

事實上，國際挺台參與WHA的聲浪是逐年增加，據悉今年除了我國友邦，還有來自美國、英國、歐盟27國、澳洲、瑞士、加拿大等國家發出聲明，力挺台灣有意義地參與世衛事務，並以觀察員的身分參加WHA。這些國家都肯定台灣公衛貢獻，認為台灣參與有關事務有利無弊。

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