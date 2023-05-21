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    首頁　>　政治

    郭台銘晚間偕家人搭機返國 未對選舉問題發表看法

    鴻海集團創辦人郭台銘（左一）結束日本旅遊行程於21日晚間搭機返台，對於媒體所有關於選舉的發問，並未發表任何談話。（記者姚介修攝）

    鴻海集團創辦人郭台銘（左一）結束日本旅遊行程於21日晚間搭機返台，對於媒體所有關於選舉的發問，並未發表任何談話。（記者姚介修攝）

    2023/05/21 23:25

    〔記者姚介修/桃園機場報導〕鴻海集團創辦人郭台銘結束日本旅遊行程於21日晚間搭機返台，對於媒體所有發問，他只以「謝謝」笑著回答，不過，她太太曾馨瑩說，如果感恩之旅，她會陪同，但他還沒有告訴我任何訊息。

    郭台銘與家人一行人是在21日晚間9點3分搭乘華航105班機自日本東京返抵台灣，針對17日國民黨中常會宣佈由新北市長侯友宜出征2024總統大選的決定，郭台銘對媒體詢問都是以「笑」回答，並未發表任何回答。

    不過，針對這次日本行程，他說主要是陪小孩還有孫子，就沒有任何回應。隨後，就牽著小女兒通關，最後上車時，還對著媒體揮手致意。

    鴻海集團創辦人郭台銘（右）結束日本旅遊行程於21日晚間搭機返台，對於媒體所有關於選舉的發問，他只以「笑」回答，不過，她太太曾馨瑩有說，如果有感恩之旅，她會陪同，但他還沒有告訴我任何訊息。（記者姚介修攝）

    鴻海集團創辦人郭台銘（右）結束日本旅遊行程於21日晚間搭機返台，對於媒體所有關於選舉的發問，他只以「笑」回答，不過，她太太曾馨瑩有說，如果有感恩之旅，她會陪同，但他還沒有告訴我任何訊息。（記者姚介修攝）

    鴻海集團創辦人郭台銘（右二）結束日本旅遊行程於21日晚間搭機返台，對於媒體所有關於選舉的發問，並未回應，不過，她太太曾馨瑩（右三）有說，如果有感恩之旅，她會陪同，但他還沒有告訴我任何訊息。（記者姚介修攝）

    鴻海集團創辦人郭台銘（右二）結束日本旅遊行程於21日晚間搭機返台，對於媒體所有關於選舉的發問，並未回應，不過，她太太曾馨瑩（右三）有說，如果有感恩之旅，她會陪同，但他還沒有告訴我任何訊息。（記者姚介修攝）

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