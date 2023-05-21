嘉義縣信賴台灣之友會授旗 翁章梁：嘉義一定贏

嘉義縣長翁章梁說，無論民進黨聲勢好或壞，嘉義都是贏的團隊。（記者王善嬿攝）

2023/05/21 19:40

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣信賴台灣之友會今上午在嘉縣太保市棒棒積木飯店舉行成立大會，代表民進黨參選下屆總統的副總統賴清德出席授旗並進行聯合造勢，嘉義縣長翁章梁表示，歷屆總統選舉不論民進黨聲勢好或壞，嘉義都是贏的團隊，只有贏多、贏少區別，他問台下鄉親「這次要贏多少（票）？」台下秒回「10萬票」，他說，此次選舉除了是守護台灣的選舉，更重要的是嘉義繼續繁榮發展的戰爭，勇敢嘉義人喊要贏10萬票，大家就要拚下去、全力支持賴清德。

嘉義縣信賴台灣之友會今成立，由賴清德授旗給理事長林秋桂，翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、嘉縣議長張明達等人上台力挺，現場湧近千人高喊「賴清德凍蒜」、「挺台灣」；去年地方公職人員選舉被檢舉黨員違紀，遭民進黨嘉義縣黨部開除黨籍的嘉義縣議員黃榮利、太保市農會總幹事黃麗貞、遭停權3年處分的縣議員黃嫈珺等人未出席。

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林秋桂說，嘉義縣信賴之友會有3大目標，疼惜台灣、守護台灣、結合所有力量壯大台灣，2022年嘉縣5合一選舉，在民進黨執政縣市由翁章梁守住，在嘉義縣得到最高得票率，2024總統、立委大選，有信心全力支持總統參選人賴清德、嘉義縣山區立委參選人陳冠廷、海區立委參選人蔡易餘3人全壘打當選。

翁章梁說，嘉義科學園區今天動土，無人機國家隊設在嘉義，透過這兩個亮點計畫保持智慧農業發展也帶動嘉義產業發展，這次選舉不只是嘉義的灘頭堡，要把台灣顧得好，也是嘉義的發展。

張明達表示，蔡英文總統執政邁入第8年需要傳承，最好的對象就是賴清德副總統；嘉義縣是窮縣，賴清德當行政院長時對嘉義幫助非常大，開闢工業區、嘉義科學園區都幫很多忙，過去中南部開發比較慢，讓中南部人當總統特別親切，且賴清德了解台南、嘉義等縣市困境，嘉義要發展，就是讓賴清德當總統。

陳明文表示，賴清德副總統對地方實務工作清楚、對國際情勢了解，國民黨一直炒作和平和戰爭，和平是我們的態度，但只有備戰才能止戰，中共文攻武嚇台灣，相信未來由賴清德領導，台灣會繼續向前走，嘉義也才能繼續向前走。

蔡易餘說，2018年823水災，嘉義淹水災情嚴重，時任行政院長的賴清德「蹽水」與他一起勘災，並用和緩、堅定的態度答應鄉親一定解決淹水問題，回去後就核定超過40億元治水預算，還集結經濟部河川局等專業水利工程單位來完成包括義竹滯洪池、太保新埤排水等治水工程。

蔡易餘表示，台灣除面對中國利用民主國家制度，要來滲透、顛覆我們民主的挑戰，需要能強而有力、堅定捍衛台灣主權的總統，嘉義縣第二個挑戰，很多人說嘉義縣是國民黨總統參選人侯友宜的本命區，然而嘉義鄉親很有信心，因為守護台灣、讓嘉義發展，是嘉義人的DNA，不管對手什麼人，大家要堅定支持嘉義，嘉義堅定支持賴清德，把賴清德送進總統府。

嘉義縣議長張明達今出席嘉義縣信賴台灣之友會成立大會，力挺賴清德。（記者王善嬿攝）

立委陳明文說，未來由賴清德領導，台灣會繼續向前走，嘉義也才能繼續向前走。（記者王善嬿攝）

嘉義縣信賴台灣之友會今天成立，嘉義縣許多鄉鎮長出席力挺。（記者王善嬿攝）

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