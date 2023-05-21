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    訪視六腳鄉地方創生成果 賴清德：要讓南北均衡發展、青年返鄉

    副總統賴清德（右）今訪視六腳鄉地方創生成果。（記者王善嬿攝）

    副總統賴清德（右）今訪視六腳鄉地方創生成果。（記者王善嬿攝）

    2023/05/21 13:20

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕副總統賴清德今天上午到嘉義縣六腳鄉訪視地方創生成果，聽取縣府及「大林好」、「紅瓦貓」、「六腳青實驗事」3個地方創生團隊分享執行計畫過程及成果。賴清德表示，國家重要政策就是讓南、北均衡發展，中央協助地方政府做好基礎建設、引入大型產業及鼓勵發展地方創生，讓年輕人返鄉能追逐夢想，處處可安居、人人能樂業。

    賴清德致詞說，他曾擔任台南市長，台南縣市合併前也曾面臨青年人口外流問題，即便青年返鄉，沒有空間發展仍會待不住，當時在台南就實施類似地方創生的計畫；他擔任行政院長時，立委蔡易餘要求解決海區淹水問題及青年外流問題，2019年國家發展會推動地方創生政策，當年訂為地方創生元年。

    賴清德表示，過去農村再生計畫申請的單位多是半官方單位，但地方創生計畫，是年輕人不用擔任民意代表或社區發展協會代表，自己就能提計畫；今天3個地方創生團隊都提到，利用人、文、產業等特色成立一個地方創生的經濟模型，政府一開始經費補助，就是如同提供地方創生團隊第一桶金，第2、3年逐步達到自給自足，政府再補助經費，幫助做的更大、更細緻，而地方創生另一個核心精神就是地方團隊要有經濟模型概念，未來可以自給自足，所以他剛問這些團隊目前「有沒有收入？」「收入有無大於支出？」團隊都回答「有」，他要給這些團隊按讚。

    賴清德表示，嘉義縣的地方創生計畫申請範圍涵蓋行政院國家發展委員會各項，表示不願意漏掉任何一絲資源，此外，縣府主動協助地方創生團隊解決經費、空間問題，第3個就是地方創生團隊其實不需要縣市府協助，自己就能提出申請，然而縣府召集大家，由縣府團隊幫助大家把計畫寫得更好、更符合國發會要求而能順利通過，也因此縣府通過許多計畫、先後申請經費達2億多元。

    賴清德表示，南北失衡已久，不要讓年輕人為了找工作離鄉背井，年邁父母無人照顧，因此為讓年輕人返回家鄉展現理想、照顧父母親，國家另一個重大政策就是要讓南、北均衡發展，他將改變這種情況，未來行政院會深化與縣市政府合作，繼續導入地方創生、支持在地產業、鼓勵發展社會企業，讓年輕人返鄉發展；中央協助地方政府做好基礎建設，透過打造科學園區引入大型產業，加上地方創生計畫，讓年輕人本著自己才能及興趣追逐夢想，台灣才有可能處處可安居、人人可樂業，這是我們的理想，大家一起來追逐。

    副總統賴清德（中）今訪視了解嘉義縣地方創生成果。（記者王善嬿攝）

    副總統賴清德（中）今訪視了解嘉義縣地方創生成果。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣政府綜合規劃處長郭凱迪（右）向副總統賴清德等人簡報地方創生成果。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣政府綜合規劃處長郭凱迪（右）向副總統賴清德等人簡報地方創生成果。（記者王善嬿攝）

    嘉縣地方創生團隊紅瓦貓說明產業特色。（記者王善嬿攝）

    嘉縣地方創生團隊紅瓦貓說明產業特色。（記者王善嬿攝）

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