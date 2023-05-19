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    加拿大台僑6/10成立「大溫哥華信賴台灣後援會」 凝聚海外挺賴力量

    賴清德與北美的支持者透過視訊見面並商議國事。（廖純如提供）

    賴清德與北美的支持者透過視訊見面並商議國事。（廖純如提供）

    2023/05/19 21:49

    〔本報駐加特約記者張伶銖／19日溫哥華報導〕大溫哥華區的台灣僑界為了給予民進黨總統候選人賴清德最大的後援，將於6月10日正式成立「大溫哥華信賴台灣後援會」，期待凝聚所有在大溫哥華地區挺賴力量，讓唯一能明確堅守台灣立場的賴清德，當選下一任台灣總統。

    自4月12日賴清德正式獲民進黨提名為總統候選人，由民間號召成立信賴台灣願景協會便開始在全台遍地開花。海外台僑也一樣心繫台灣未來，關心台灣總統大選。加拿大地區有不少賴清德的支持者，相信支持賴清德就是支持台灣未來永續發展。

    「大溫哥華信賴台灣後援會」的發言人、北美洲台灣婦女會溫哥華分會創會會長廖純如指出，「大溫哥華信賴台灣後援會」直屬於信賴台灣總會，是賴清德拜託前總統府資政吳澧培成立的組織。

    她說，吳澧培邀請北美洲各城市共50人參加視訊討論，請大家用城市為名成立後援會或之友會，目標一致都是為了支持賴清德競選台灣總統，任何其他之友會都是相輔相成，會員都可以參加，以表示海外對賴清德的信賴與支持。

    廖純如說，「信賴台灣後援會」得到北美海外僑界的響應，在溫哥華成立「信賴台灣後援會」之前，已有華府、紐約、北加州等地先後成立「信賴台灣後援會」海外分會。

    廖純如說，海外「信賴台灣後援會」的主要推手為獨派大老、前總統府資政吳澧培。吳澧培與廖純如連繫，在與大溫哥華地區幾位僑界領袖，現任僑務諮詢委員及加拿大民進黨部執行委員江文基、前加拿大台灣同鄉會會長施興國等人商討後，確認大溫哥華地區愛台不落人後，於是決定成立「大溫哥華信賴台灣後援會」。

    前加拿大台灣同鄉會會長施興國表示，在中國不斷提升對台灣的文攻武嚇之際，台灣需要的是一位可以讓國際盟友認可，又能不違背台灣住民意願的總統。施興國認為，賴清德是帶領台灣走向正確道路的最佳人選。

    前加拿大台灣同鄉會會長、現任僑務諮詢委員江文基認為，賴清德是目前唯一能明確堅守台灣立場，又能務實爭取台灣利益的候選人，他十分認同賴清德在提名記者會時所說：「2024的總統大選並非所謂『戰爭與和平』，而是『民主與專制』的選擇。」

    「大溫哥華信賴台灣後援會」組織除一般熱心參與的會員外，主要幹部包括「共同主席團」與「共同顧問團」各20人，由於多位前後任的溫哥華同鄉會會長都自願加入，此次成立「大溫哥華信賴台灣後援會」，期望在大溫哥華給予賴清德最大的後援。

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