中共入侵編輯台轟炸閱聽者 曹興誠：用自媒體對抗「假惡醜」

媒體人簡余晏今（21）日舉行「入侵編輯臺」新書分享座談會，圖為曹興誠。（記者叢昌瑾攝）

2023/05/21 18:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前衛出版社今日舉辦《入侵編輯台-中國威權如何影響台灣新聞自由》新書發表會，前台北市觀傳局長、該書作者簡余晏直指，攻心之戰早已開打，台灣閱聽者每天都被紅色轟炸，更有「在地協力者」公關公司和黑道買本土電台節目下廣告；前聯電董事長曹興誠認為，年輕人可以多透過自媒體發表看法，台灣也要追求真善美、建立主體意識，以對抗中國的假、惡、醜。

簡余晏表示，她花了7年研究及處理這個議題，中國早已成功攻進一些媒體及廣播電台，台灣閱聽者每天都被紅色轟炸，中共每天都在數位空襲，不管是網路直播主、網軍等，台灣每天都面臨了攻心之戰。

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簡余晏指出，2009年中共中宣部下達指令，提高輿論影響力及掌控話語權，15年來每天都在國際上講好中國故事，前10年很多媒體都在宣傳這是中國人的世紀，世界要學習中國話。中共外宣預算每年是2千至3千萬元，中共維穩、內部網軍預算一年總經費是6兆4千萬元，亦將網軍用來對外。

簡余晏提及，解放軍、戰略支援部隊的網路系統，「61726」是專門對台的網軍，「61398」是對美的網軍，「61419」是對日網軍，也有維穩的網路輿情評論員、網路警察，每到選舉就互相交錯攻擊。

簡余晏指出，大家都知道台灣有哪些媒體已經被紅色滲透，她的研究有訪問幾家本土電台，他們承認有「在地協力者」公關公司和黑道買節目下廣告，從結果來看，這些洗腦是有效的，中共已經入島、入戶、入心。

她進一步說，做這研究的前5年，中國還需要透過酒店大亨、傳產大王來買媒體，在前2年已不需要經過代理人的節點，現在已進入全新階段，直接贊助斗內直播主，或用網路影音假訊息直接傳播，近期美國要轟炸台積電的謠言，以及「魔獸」講國家被小粉紅進攻，這些都是中國解放軍網軍部門發動的攻擊。

前聯電董事長曹興誠強調，今天台灣面臨許多問題，台灣是1996年總統直選才有民主，截至今日才27年，還沒到三十而立。認知戰已經開打很久了，最重要是要打贏這場戰爭。傳統媒體不行的話，年輕人可以透過自媒體、LINE、YouTube發揮自己看法，不要期待別人領導，應該大家自己下去做，互相鼓勵發揮力量，不要被文化上的統戰給欺騙。

曹興誠建議，台灣應該追求真善美、追求文明，有別於中國的假、惡、醜，要反抗野蠻的假惡醜，台灣必須要建立主體意識，建立台灣的共同價值和信念，也要賦予自己力量與責任，未來不管如何，台灣民主一定會存在，未來獨立國家會超過200個，一定會有台灣共和國，大家要有信心。

日本產經新聞台北支局長矢板明夫表示，中國對日本媒體的滲透非常嚴重，來台後發現中國對台滲透更加嚴重，其他國家不會關注的事，在台灣卻引起重大影響。例如台灣出現口罩危機、疫苗危機、快篩危機，這些都變成攻擊政府的素材，其他國家也都經歷過這些危機，但當地國媒體不會拿這些攻擊政府。

矢板明夫強調，台灣是世界上假消息最多的國家，中國不斷把假消息放進來，且中國一定會介入台灣選舉，以陸海空方式，陸戰是策動台商回台投票，海戰是透過海外華人把錢匯入台灣，空戰是用假消息誤導視聽及帶輿論風向。

政大國發所教授李酉潭表示，最近中國對台認知戰最多的是疑美論，威脅情況非常嚴重。大家要知道，民主不是永遠都會存在，例如東歐捷克在戰後民主化，後來卻因蘇聯入侵民主消失，現在是第二次民主化。台灣只是第一次民主化，擁有的民主也有可能消失。

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