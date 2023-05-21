侯友宜調侃台南人沒眼睛！南市議員朱正軒：不適格當總統參選人

侯友宜昨晚在新北三重和謝龍介唱雙簧，聊到謝沒當選市長時，竟調侃「台南人沒眼睛！」。（擷取自朱正軒臉書）

2023/05/21 12:06

〔記者蔡文居／台南報導〕中國國民黨總統參選人侯友宜昨晚在新北三重和前台南市議員謝龍介唱雙簧，聊到謝龍介沒當選市長時，侯調侃「台南人沒眼睛！」民進黨台南市議員朱正軒今天痛批，一位公開調侃選民沒有眼睛的政治人物，根本不適格作為總統候選人。

朱正軒表示，侯友宜和謝龍介唱雙簧，竟語出驚人表示：「台南人沒眼睛！」諷刺的是，在這之前，侯才剛在致詞中強調，「自由民主是所有台灣人的DNA。」

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朱正軒批評說，真正信仰自由民主的公民，不會因為選舉結果不如預期，就斥責選民沒有眼睛。真正把自由民主寫在DNA的公民，也不會在威權者面前卑躬屈膝，配合中國共產黨去承認一國兩制的九二共識。

他說，真正自由民主的公民深知，對獨裁者示弱放軟，最終只會助長獨裁者侵略的野心，讓侵略成為無可避免的真實。我們希望台灣人世代子孫，能夠生活在自由民主的國度，我們絕對不讓台灣變成第二個香港。

朱正軒表示，最基本的邏輯，備戰才能避戰。我們希望選出真正能夠團結台灣，與世界民主同盟並肩同行，堅定守護自由民主的政府及國會。侯友宜欠缺對自由民主的的價值信念，平常談話空洞無味，開口要談理念就漏洞百出。一位公開調侃選民沒有眼睛、價值理念禁不起檢驗的政治人物，不僅不適格作為總統候選人，就連作為自由民主國家的適格公民，恐怕都有待商榷。

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