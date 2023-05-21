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    國民黨高雄鳳山區立委初選 鍾易仲擊敗李雅靜

    國民黨高雄鳳山區立委初選結果揭曉，鍾易仲出線。（資料照）

    國民黨高雄鳳山區立委初選結果揭曉，鍾易仲出線。（資料照）

    2023/05/21 12:29

    首次上稿 11:01
    更新時間 12:29（新增許智傑回應）

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市第七選區（鳳山區）立委初選民調結果，今天上午揭曉，現任市議員鍾易仲出線，擊敗對手李雅靜。此選區現任立委許智傑也回應了。

    國民黨高雄市黨部今天（21日）上午，在市黨部副主委、黃國雄黨部主委張平海、市黨部書記長蕭金龍、選監小組委員、民調專家及機構見證下，公布第七選區（鳳山區）民調結果，2位登記參選者現任市議員鍾易仲、李雅靜，選擇的兩家民調機構分別為TVBS及艾普羅民調。

    經現場開封後，張平海公佈民調結果，由鍾易仲出線，將代表國民黨，挑戰民進黨鳳山區現任立委許智傑。

    國民黨高雄市黨部指出，此次委託執行民調機構，由2位參選同志共同決定，2人也同意民調時間由民調公司決定區間，隨機選3天做電話民調，避免外力因素干擾，以反應真實民意。

    市黨部表示，感謝兩位參選同志在初選過程中理性競爭、展現君子風度。並稱讚鍾易仲用心服務基層，為市民打拚用力發聲，對比民進黨的執政無能、立委只聽黨意不理民意，造成監督力量失能，需要新的力量、新的聲音，進入到國會為高雄市民爭取權益。

    40歲鍾易仲的父親為國民黨前立委鍾紹和，2016年他就代父出征大旗美區立委失利，2018年轉到鳳山參選議員順利當選，當年於16位參選人中，以3萬69票最高票當選。

    落敗的李雅靜發出聲明，感謝鄉親的支持，「美好的一仗已經完成」，強調是自己努力不夠，未能如願獲得提名，她將全力團結支持鍾易仲，期盼2024贏得勝選，成功翻轉。

    現任許智傑道賀：我的目標是超越自己

    民進黨現任立委許智傑則恭喜鍾易仲脫穎而出，希望未來可以來場君子之爭，一起端出政績供鳳山鄉親檢驗；他也強調，這次目標是超越自己，包含鳳山車站電影院、三井lalaport到鳳山、捷運黃線等重大建設，會繼續建設大高雄和鳳山成為智慧繁榮城市，希望鳳山人可以支持最傑出的選擇！

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