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    民進黨：侯友宜辭市長前應到議會面對監督 勿把市府當競總

    民進黨發言人張志豪喊話要侯友宜辭市長前前往議會專案報告、面對監督，不要整天說空話，甚至把市府當競選總部。（記者陳昀攝）

    民進黨發言人張志豪喊話要侯友宜辭市長前前往議會專案報告、面對監督，不要整天說空話，甚至把市府當競選總部。（記者陳昀攝）

    2023/05/21 10:09

    〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨晚出席「董事長開講」直播節目。民進黨發言人張志豪喊話要侯辭市長前還是要前往議會專案報告、面對監督，不要整天說空話，甚至把市府當競選總部，強迫公務員行政不中立，工作量暴增，並質疑侯嘴巴反黑金、過去拉過多少黑金人士的手，這種人能信嗎？

    張志豪指出，侯友宜昨晚在直播節目通篇空話、練肖話，台上來賓極盡造謠抹黑攻擊，製造對立仇恨，但請問國民黨這些年為台灣努力了什麼？侯友宜面對民眾問能源配比，依舊空話的時候，請問可以信任他什麼？

    張志豪質疑，國民黨主席朱立倫配合侯友宜黃袍加身，都可以黑箱再次欺騙鴻海創辦人郭台銘，這樣的政黨可以信任？侯友宜只會嘴巴說反黑金復辟，但他過去拉過多少位黑金人士的手，這種人可以相信他嗎？

    張志豪強調，大家不如明辨是非，仔細比較民進黨蔡英文政府及7年前馬政府時的基本工資、育兒津貼、托育補助、人均GDP、外交政策、年金改革、舉債金額等，就能清楚知道民進黨主政的台灣和7年前中國國民黨留下的爛攤子已經完全不同，沒有比較、沒有傷害，數字會說話，7年政績看得見。

    張志豪說，奉勸侯友宜在辭新北市長前還是要盡職責，因為還有很多市政爭議及問題，請務必到議會專案報告、直接面對民意監督，不要整天裝形象說空話，荒廢市政、傲慢擺爛，甚至把市府當作自己的競選總部，有夠離譜。

    張志豪表示，市府內部已經有公務員表達不滿，因為市長要落跑選總統，導致公務員工作量及壓力爆增，而且「18樓」指令下來，明顯強迫他們必須行政不中立，令他們實在喘不過氣。

    「選總統是你自己的事，千萬不要為難公務員，還有更不要濫用市府的資源拿去宣傳和造勢！」張志豪說，另外也提醒，第二預備金是救命錢，不要動歪腦筋，偷偷拿來當作選總統造勢的宣傳活動費！

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