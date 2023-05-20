侯友宜批民進黨分裂台灣 將人民二分成抗中保台、親中賣台

侯友宜參加網路節目「董事長開講」，發表演說。（記者劉信德攝）

2023/05/20 21:23

〔記者許倬勛、闕敬倫／新北報導〕新北市長侯友宜獲國民黨徵召參選2024總統，今晚到三重體育館參加網路節目「董事長開講」，他演講細數人生歷程與志向，還慷慨激昂批評民進黨以二分法將人民分成「親中」或「親美」，倡議與對岸交流的人就被打為中共同路人，讓選舉變成愛台與不愛台的比賽，他激動向問群眾：「身為國家社會有責任感的人，能不挺身而出嗎」？

侯友宜說，他觀察到，有些事情阻礙台灣的發展，如果當作沒看到或被同化，面對的不只是競爭力的衰退，而是存亡的挑戰，這件事情就是「分裂的台灣」，一是歷史造成的分裂，二是處理國際事務路線上的分裂。

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侯友宜說，過去台灣實施戒嚴，對社會造成傷痕，後來經過幾次政黨輪替，不論由誰執政，都應該彌平傷口，但他不理解，為何時至今日，當年留下的傷口沒有癒合，甚至有擴大的跡象？他認為，關鍵原因就是，每到選舉就有政黨在傷口上撒鹽、刻意製造仇恨，藉此增加選票，但也導致社會一再倒退。

侯友宜罕見暢談兩岸關係，他說，中國把統一模式強加在台灣身上，以台灣主流民意來說，多數人無法接受，因此不論哪個政黨，都必須讓中華民國有能力阻擋外界壓力，站在追求和平的基礎上，自我提升到讓對方沒有能力付出發動戰爭的代價。

侯友宜接著劍指，兩岸關係壓力日趨嚴峻的原因就是民進黨，他說，執政黨把錯綜複雜的國際問題，變成低成本、卻又能有效分裂自己人的工具，二分成「親美」或「親中」兩種路線，在這氛圍下，倡議對話交流的人，經常被貼上中共同路人的標籤，無形中分為抗中保台與親中賣台兩種人，讓選舉彷彿愛台灣與不愛台灣的比賽。

侯友宜越說越激動，「我想要問在場的好朋友們、線上的網友，有誰不愛台灣嗎？」現場熱烈回應，「沒有，我們愛台灣！」隨後掌聲如雷。他說，無論情感上的認同上是什麼，只要在這塊土地，中華民國是我們的國家、台灣是我們的厝，「咱攏是台灣人」。

侯友宜最後強調，有政黨持續破壞未來團結，用愛台灣分裂彼此，身為國家社會有責任感的人，能不挺身而出嗎？

侯友宜說，有些事情阻礙台灣的發展，如果當作沒看到或被同化，面對的不只是競爭力的衰退，而是存亡的挑戰，這件事情就是「分裂的台灣」。（記者劉信德攝）

侯友宜說，無論情感上的認同上是什麼，只要在這塊土地，中華民國是我們的國家、台灣是我們的厝。（記者劉信德攝）

前新北市議員蔡明堂，代表送上粽子，祝福侯友宜「包中」。（記者劉信德攝）

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