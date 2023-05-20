為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    侯友宜批民進黨分裂台灣 將人民二分成抗中保台、親中賣台

    侯友宜參加網路節目「董事長開講」，發表演說。（記者劉信德攝）

    侯友宜參加網路節目「董事長開講」，發表演說。（記者劉信德攝）

    2023/05/20 21:23

    〔記者許倬勛、闕敬倫／新北報導〕新北市長侯友宜獲國民黨徵召參選2024總統，今晚到三重體育館參加網路節目「董事長開講」，他演講細數人生歷程與志向，還慷慨激昂批評民進黨以二分法將人民分成「親中」或「親美」，倡議與對岸交流的人就被打為中共同路人，讓選舉變成愛台與不愛台的比賽，他激動向問群眾：「身為國家社會有責任感的人，能不挺身而出嗎」？

    侯友宜說，他觀察到，有些事情阻礙台灣的發展，如果當作沒看到或被同化，面對的不只是競爭力的衰退，而是存亡的挑戰，這件事情就是「分裂的台灣」，一是歷史造成的分裂，二是處理國際事務路線上的分裂。

    侯友宜說，過去台灣實施戒嚴，對社會造成傷痕，後來經過幾次政黨輪替，不論由誰執政，都應該彌平傷口，但他不理解，為何時至今日，當年留下的傷口沒有癒合，甚至有擴大的跡象？他認為，關鍵原因就是，每到選舉就有政黨在傷口上撒鹽、刻意製造仇恨，藉此增加選票，但也導致社會一再倒退。

    侯友宜罕見暢談兩岸關係，他說，中國把統一模式強加在台灣身上，以台灣主流民意來說，多數人無法接受，因此不論哪個政黨，都必須讓中華民國有能力阻擋外界壓力，站在追求和平的基礎上，自我提升到讓對方沒有能力付出發動戰爭的代價。

    侯友宜接著劍指，兩岸關係壓力日趨嚴峻的原因就是民進黨，他說，執政黨把錯綜複雜的國際問題，變成低成本、卻又能有效分裂自己人的工具，二分成「親美」或「親中」兩種路線，在這氛圍下，倡議對話交流的人，經常被貼上中共同路人的標籤，無形中分為抗中保台與親中賣台兩種人，讓選舉彷彿愛台灣與不愛台灣的比賽。

    侯友宜越說越激動，「我想要問在場的好朋友們、線上的網友，有誰不愛台灣嗎？」現場熱烈回應，「沒有，我們愛台灣！」隨後掌聲如雷。他說，無論情感上的認同上是什麼，只要在這塊土地，中華民國是我們的國家、台灣是我們的厝，「咱攏是台灣人」。

    侯友宜最後強調，有政黨持續破壞未來團結，用愛台灣分裂彼此，身為國家社會有責任感的人，能不挺身而出嗎？

    侯友宜說，有些事情阻礙台灣的發展，如果當作沒看到或被同化，面對的不只是競爭力的衰退，而是存亡的挑戰，這件事情就是「分裂的台灣」。（記者劉信德攝）

    侯友宜說，有些事情阻礙台灣的發展，如果當作沒看到或被同化，面對的不只是競爭力的衰退，而是存亡的挑戰，這件事情就是「分裂的台灣」。（記者劉信德攝）

    侯友宜說，無論情感上的認同上是什麼，只要在這塊土地，中華民國是我們的國家、台灣是我們的厝。（記者劉信德攝）

    侯友宜說，無論情感上的認同上是什麼，只要在這塊土地，中華民國是我們的國家、台灣是我們的厝。（記者劉信德攝）

    前新北市議員蔡明堂，代表送上粽子，祝福侯友宜「包中」。（記者劉信德攝）

    前新北市議員蔡明堂，代表送上粽子，祝福侯友宜「包中」。（記者劉信德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    賴清德批沒民主自由DNA 國民黨反咬：貪腐專制才是民進黨的DNA？
    2023/05/20 19:24

    賴清德批沒民主自由DNA 國民黨反咬：貪腐專制才是民進黨的DNA？
    魔獸霍華德為「台灣是國家」道歉 賴清德聲援：何錯之有？
    2023/05/20 18:49

    魔獸霍華德為「台灣是國家」道歉 賴清德聲援：何錯之有？

    北士科「國泰雍萃」買氣熱 實價登錄認證
    侯友宜、柯文哲喊到立院國情報告 賴清德：他們沒有國會經驗
    2023/05/20 16:25

    侯友宜、柯文哲喊到立院國情報告 賴清德：他們沒有國會經驗
    比較藍綠執政成果 賴清德：台灣在全球扮演最關鍵角色
    2023/05/20 16:12

    比較藍綠執政成果 賴清德：台灣在全球扮演最關鍵角色
    侯友宜批撕裂台灣 賴清德反擊：自由民主不是國民黨DNA
    2023/05/20 15:57

    侯友宜批撕裂台灣 賴清德反擊：自由民主不是國民黨DNA
    國民黨誓師造勢 侯友宜稱若當選總統將赴立法院進行國情報告
    2023/05/20 11:53

    國民黨誓師造勢 侯友宜稱若當選總統將赴立法院進行國情報告
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播