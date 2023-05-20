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    首頁　>　政治

    用一句話說服選民？侯友宜：我用性命顧全台灣安全

    國民黨總統參選人侯友宜今晚出席網路直播節目「董事長開講」，有民眾問及「如何用一句話說服選民投給他？」侯拉高分貝說，「就是用我的性命，顧全台灣的安全！」（記者劉信德攝）

    國民黨總統參選人侯友宜今晚出席網路直播節目「董事長開講」，有民眾問及「如何用一句話說服選民投給他？」侯拉高分貝說，「就是用我的性命，顧全台灣的安全！」（記者劉信德攝）

    2023/05/20 22:14

    〔記者許倬勛、闕敬倫／新北報導〕國民黨總統參選人侯友宜今晚赴三重體育館，出席網路直播節目「董事長開講」，侃侃而談從警經驗、兩岸關係等議題，開放現場問答時間，有民眾問及「如何用一句話說服選民投給他？」侯拉高分貝說，「就是用我的性命，顧全台灣的安全！」

    侯友宜穿著一身招牌白襯衫、牛仔褲現身網路節目現場，先致詞分享生長學經歷以及從警生涯，到了節目中段，新北地區10多位民意代表、各界人士一同上台致贈包子及粽子，祝福侯能在2024年「包中」。

    一名來自澎湖、父親也從警的陳姓男大生首先發問，他帶著一張用書法題有「高票當選」的紅聯，要求與侯友宜合照，侯見狀開懷大笑，親切地走下台合影，並與陳擁抱致謝。

    現場參與民眾提問，請侯友宜用一句話，說服全國選民投票給他。侯友宜盛讚「問題問得很好」隨後拉高分貝、自信地說：「就是用我的性命，顧全台灣的安全！」語畢引起現場一陣轟動。

    隨後侯友宜又徵求現場集思廣益，為他發想「只要想到這句話，就會想到侯友宜」之後可能用來作為選戰標語。

    最後被問到是否拿得到中間選票？侯表示，他會努力爭取每一張選票，不要分你我，大家要一起加油。

    現場有19歲從澎湖過來的大學生，送上高票當選的字條，並與侯友宜熱情擁抱。（記者劉信德攝）

    現場有19歲從澎湖過來的大學生，送上高票當選的字條，並與侯友宜熱情擁抱。（記者劉信德攝）

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