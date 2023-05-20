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    侯友宜稱當選總統赴立院國情報告 民進黨發言人卓冠廷轟：到底想騙誰？

    國民黨總統參選人侯友宜今日上午參加黨中央舉辦的「政黨輪替、台灣更好」誓師大會。（記者方賓照攝）

    國民黨總統參選人侯友宜今日上午參加黨中央舉辦的「政黨輪替、台灣更好」誓師大會。（記者方賓照攝）

    2023/05/20 18:14

    〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨總統參選人、新北市長侯友宜表示，如果當選總統，將到立法院進行國情報告、接受全民監督。對此，民進黨發言人卓冠廷今（20）日痛批，侯友宜連代表400萬民意的議會都不敢進來，現在說願意到立法院做國情報告、接受2300萬全民監督，到底想騙誰？

    民進黨發言人、立委林楚茵透過臉書表示，侯友宜稱自己反黑、反詐騙，結果新北市光今年4月就被開了54槍，還在新加坡上演假裝打電話的劇碼欺瞞大眾；在侯友宜市長任內，新北市住都中心、消防局、教育局、殯葬處收賄弊案更是連環爆。這種好大喜功的政治人物，已經毫無誠信可言，更沒有資格擔任國家元首。

    卓冠廷也盤點，侯友宜連新北市議會都躲。2022年6月，議員兩度要求市長針對「恩恩案」專案報告，被擋；2023年1月，新議會要求侯市長專案報告年度預算再續審，也被擋；2023年4月，議會總質詢配合侯友宜選總統5月17日被徵召，提前到4月27日至5月12日總質詢。

    卓冠廷抨擊，侯友宜才不到一年就劣跡斑斑，「要不要回議會面對民意比較實在」，連代表400萬民意的議會都不敢進來，現在說願意到立法院做國情報告、接受2300萬全民監督，到底想騙誰？

    針對侯友宜稱「民主自由就是我們的DNA，不要分化台灣人的心」，民進黨立委洪申翰質疑，這種話術掩蓋不了他曾用最粗暴的手段，迫害鄭南榕先生，迫害台灣的自由民主。自由民主不是天上掉下來，「而你就是爭取自由民主的威權阻礙。你沒有任何資格講這句話」。

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