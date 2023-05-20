新北市府回擊林楚茵：製造對立的從政者 終將被民意反噬

新北市政府副發言人羅婉庭。（資料照）

2023/05/20 19:14

〔記者許倬勛／新北報導〕民進黨發言人林楚茵今批評新北市長侯友宜位角逐總統大位，9月起請假躲議會監督，竟還敢說當總統會到立院備詢，大酸「侯友宜市政擺爛只會『侯侯騙』」；新北市府副發言人羅婉庭回擊，不務正業、從製造衝突與對立達到政治目的的從政者，終將被民意反噬。

羅婉庭指出，蔡英文總統當年上任時，提出了許多司改願景、打擊犯罪方針，尤其槍枝源頭管理是預防犯罪非常關鍵的因素，但連民進黨籍地方民代都揭露，海外流入台灣的3000把槍枝中，警政署僅沒入200把，可見流竄台灣的黑槍不勝枚數，成為遍布全國的治安危機，這都必須要請中央嚴肅看待，善盡職責，從源頭做好把控，而不是讓基層員警暴露在高風險執法環境中，疲於奔命。

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羅說，市府近期推出多項政績，包括安坑輕軌通車、環狀線北環段動工，以及五泰輕軌、汐東線陸續通過行政院核定，透過各項大型交通建設帶動地方經濟發展，新北市生活機能將大幅躍進。位在鶯歌的市立美術館戶外園區已經開放，已著手籌備各項藝文展覽，重大建設成果有目共睹。

羅婉庭呼籲，人民想要的莫過於就是經濟穩定、安居樂業、社會安定，而那些不務正業、從製造衝突與對立達到政治目的的從政者，終將被民意反噬，如此基本的道理，綠營是忘記了，還是害怕想起來？最會演戲欺瞞大眾的是誰，明眼人皆知。

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