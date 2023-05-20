為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    八仙傷者仍在開庭等不到​​賠償 陳瓊華批侯友宜還在喬總統

    前高市府行政暨國際處長陳瓊華怒批，2015新北八仙塵爆逾300位傷者，本週還在開庭，時任副市長的侯友宜，此時卻在喬總統提名。 （取自陳瓊華臉書）

    前高市府行政暨國際處長陳瓊華怒批，2015新北八仙塵爆逾300位傷者，本週還在開庭，時任副市長的侯友宜，此時卻在喬總統提名。 （取自陳瓊華臉書）

    2023/05/20 18:48

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨已正式徵召新北市長侯友宜，參選2024總統；前高市府行政暨國際處長陳瓊華怒批，2015新北八仙塵爆逾300位傷者，本週還在開庭，時任副市長的侯友宜、時任市長的朱立倫，此時卻在喬總統提名。

    陳瓊華指出，國民黨台中立委參選人誣指前高雄市長陳菊，用善款賠償81氣爆受災民眾，但高雄市政府的文書、新聞稿皆白紙黑字載明「災民應得的賠償，不會因為市府與其他肇事者內部責任比例、請求權罹於時效而受損，且市府向善款墊借的部分亦會完全歸還，善款不會受到影響。」國民黨想利用中捷事件保中市府，卻搞到侯友宜。

    陳瓊華表示，陳菊為使81氣爆受災戶迅速獲得賠償，依法向善款墊借進行代位求償，確實使受災民眾回到生活常軌；國民黨中央前天也呼籲台中市政府以代位求償，避免與建商訴訟影響中捷死傷者權益。

    她說，但2015年新北八仙塵爆，逾300傷者本週還在開庭，時任副市長的現任市長侯友宜、時任市長的國民黨主席朱立倫，此時卻在喬總統提名，而對等不到賠償的八仙受災民眾來說，正常生活仍遙遙無期。

    陳瓊華並質疑:「侯友宜說要侯侯做代誌，但到底是在做誰的代誌？」高雄81氣爆後的5個月到1年間，罹難者家屬及受災民眾就獲得賠償，代位求償總共核發3149件，撥付救助金共6億3481萬元。反觀8年後的現在，新北八仙塵爆還有近8成、337位受害人的賠償案，本週還在士林地方法院開庭。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    八仙塵爆案首件團訟只獲賠4億元 消基會律師預告本週四上訴
    2023/05/16 18:09

    八仙塵爆案首件團訟只獲賠4億元 消基會律師預告本週四上訴
    八仙塵爆案15死／呂忠吉2公司判賠98人4億餘 園方免賠
    2023/04/20 05:30

    八仙塵爆案15死／呂忠吉2公司判賠98人4億餘 園方免賠

    升息末端雙收益組合
    八仙塵爆案首起團訟 呂忠吉等判賠4億理由出爐
    2023/04/19 16:54

    八仙塵爆案首起團訟 呂忠吉等判賠4億理由出爐
    八仙塵爆案法官判賠4億多 消基會：八仙樂園免賠不合理將上訴
    2023/04/19 15:48

    八仙塵爆案法官判賠4億多 消基會：八仙樂園免賠不合理將上訴
    八仙塵爆案首起團訟 呂忠吉名下公司判賠98人4億
    2023/04/19 12:28

    八仙塵爆案首起團訟 呂忠吉名下公司判賠98人4億
    八仙塵爆棒球隊長求償 高院判呂忠吉等連帶賠677萬、八仙免賠
    2023/03/14 13:21

    八仙塵爆棒球隊長求償 高院判呂忠吉等連帶賠677萬、八仙免賠
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播