前高市府行政暨國際處長陳瓊華怒批，2015新北八仙塵爆逾300位傷者，本週還在開庭，時任副市長的侯友宜，此時卻在喬總統提名。 （取自陳瓊華臉書）

2023/05/20 18:48

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨已正式徵召新北市長侯友宜，參選2024總統；前高市府行政暨國際處長陳瓊華怒批，2015新北八仙塵爆逾300位傷者，本週還在開庭，時任副市長的侯友宜、時任市長的朱立倫，此時卻在喬總統提名。

陳瓊華指出，國民黨台中立委參選人誣指前高雄市長陳菊，用善款賠償81氣爆受災民眾，但高雄市政府的文書、新聞稿皆白紙黑字載明「災民應得的賠償，不會因為市府與其他肇事者內部責任比例、請求權罹於時效而受損，且市府向善款墊借的部分亦會完全歸還，善款不會受到影響。」國民黨想利用中捷事件保中市府，卻搞到侯友宜。

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陳瓊華表示，陳菊為使81氣爆受災戶迅速獲得賠償，依法向善款墊借進行代位求償，確實使受災民眾回到生活常軌；國民黨中央前天也呼籲台中市政府以代位求償，避免與建商訴訟影響中捷死傷者權益。

她說，但2015年新北八仙塵爆，逾300傷者本週還在開庭，時任副市長的現任市長侯友宜、時任市長的國民黨主席朱立倫，此時卻在喬總統提名，而對等不到賠償的八仙受災民眾來說，正常生活仍遙遙無期。

陳瓊華並質疑:「侯友宜說要侯侯做代誌，但到底是在做誰的代誌？」高雄81氣爆後的5個月到1年間，罹難者家屬及受災民眾就獲得賠償，代位求償總共核發3149件，撥付救助金共6億3481萬元。反觀8年後的現在，新北八仙塵爆還有近8成、337位受害人的賠償案，本週還在士林地方法院開庭。

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