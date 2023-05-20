江怡臻護侯反擊：賴清德曾232天不進議會 才是藐視民意第1名

針對綠營議員黃淑君批評新北市長侯友宜反民主，藍營議員江怡臻回批賴清德才是藐視民意第一名。（記者翁聿煌攝）

2023/05/20 16:17

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市議員黃淑君抨擊新北市長侯友宜不到議會做專案報告、接受年底總質詢監督。國民黨議員江怡臻回擊指出，賴清德在台南市長任內曾創下232天未入議會備詢的紀錄，不但是中華民國地方自治史上的頭一遭，更因此被監察院彈劾，成為第一位被公務員懲戒委員會記申誡的直轄市長，賴清德才是藐視民意的第一名。

賴清德2014年底當選連任台南市長，但質疑國民黨籍議長李全教賄選。為了「抗議賄選」，賴清德與市府一級首長232天不踏進市議會。2016年8月30日，李全教因賄選案被判當選無效定讞，同時喪失議員與議長資格。隨後並因議長賄選案被判刑9個月，褫奪公權3年定讞。2020年2月入監服刑，扣除羈押期，約服刑7個月後出獄。

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江怡臻表示，賴清德不入議會備詢232天期間，台南市登革熱疫情嚴重，相關防疫系統失靈，但卻不受民意監督，造成2萬2千760例病例，為全國登革熱疫情最嚴重的縣市，更別說市政長期缺乏監督，脫離民意，令市民苦不堪言。

江怡臻批評，賴清德當時被監察院（以7票:2票）通過彈劾，並成為史上第一位被公懲會記申誡的直轄市長，綠營還有什麼臉對侯友宜指指點點？憑什麼說侯友宜反民主？對此該如何期待一位藐視民意、有違法紀錄的候選人，在未來如果當選會尊重民意、遵守憲法？

此外，江怡臻指出，新北市民進黨團於日前總質詢期間，不但未扮演好民意代表的角色，質詢內容嚴重脫離市政議題，甚而把議會當成大型政治秀，只為行政治鬥爭，更出現知識小學堂、算命、唱歌等綜藝戲碼，讓人不禁質疑這就是民進黨口中的代表民意好好監督？

駁「落跑」市長 劉和然：市政團隊有能力、有信心面對各種挑戰

新北市長侯友宜確定接受國民黨徵召參選2024總統，引發民進黨痛批是「落跑」市長，將造成新北市政「空轉」、「對不起新北市民」，副市長劉和然表示，他和市政團隊有能力、有信心面對各種挑戰，市府歡迎綠營民代嚴格監督檢驗，但是希望不要用政治手段扭曲抺黑。

劉和然指出，侯友宜承擔責任、接受徵召參選總統，在2022市長選舉期間就被競選對手不斷拿來炒作質疑，但是新北市民用壓倒性的支持票數，表達對侯友宜的肯定與支持，拿來與高雄前市長韓國瑜對比，更是不被接受，因為侯友宜待在新北市已經13年（2屆副市長、1屆市長加上第2任），是不是「落跑」可以接受選民的檢驗。

新北市副市長劉和然指市長侯友宜參選總統，不會讓市政空轉。（記者翁聿煌攝）

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