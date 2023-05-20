世界衛生大會召開在即 陳光復參與「台灣入世衛」同步聲援

澎湖縣長陳光復領軍，隔海聲援力挺台灣進入世衛。（澎湖縣政府提供）

2023/05/20 15:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕即將召開的第76屆世界衛生大會（WHA），將在5月21至30日在瑞士日內瓦舉辦，澎湖縣長陳光復今日透過錄影，參與瑞士台商會辦理的串聯台灣各縣市「台灣入世衛」同步聲援活動，表達離島不離心，一致對外爭取對於台灣最有利的應有國際地位。

縣長陳光復率副縣長林皆興、衛生局長陳淑娟及醫療相關工作人員，高聲唱出「伊是咱的寶貝」，表達「聲援台灣入世衛」的訴求，才能互傳相關資訊，與世界各國同步抵抗世紀性傳染病，建立起堅強防衛陣線，善盡地球公民責任，台灣在世界衛生領域絕不能缺席。

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陳光復表示，台灣的醫衛成就及能力，備受國際肯定，尤其COVID-19的防疫成效，雖然孤軍奮戰，更是全球有目共睹，台灣以專業、務實、貢獻參與的精神守護全球每一個人的健康，能對世界醫療做出貢獻，不應被排除在世衛以外，應該是融入世衛醫療體系之中，台灣與世界各國攜手抵抗疫情與越來越多世紀性傳染疾病。

另外陳光復指出，希望「挺台灣入世衛」的聲音能讓全球國際人聽到，並喚起國際社會對台灣的關注和支持，澎湖雖然是台灣的離島，但在爭取時絕不會缺席，一定力挺到底，爭取台灣順利進入世界衛生組織。

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