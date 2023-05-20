柯文哲「溼身」造勢：2024翻轉台灣命運轉捩點

柯文哲在雨中宣示，要讓台灣重新成為一個和諧又團結的國家，展現參選到底的決心。（記者劉信德攝）

2023/05/20 11:43

〔記者闕敬倫／新北報導〕台灣民眾黨主席柯文哲今日大陣仗在新北市淡水區召開記者會，宣示參選2024總統大選，競選Logo在會上公佈，以柯的綽號「KP」為主題，宣傳詞為「Keep Promise相信美好台灣」。柯文哲在雨中宣示，要讓台灣重新成為一個和諧又團結的國家，建立廉能、聯合政府，展現參選到底的決心。

今天上午，柯文哲在淡水滬尾藝文休閒園區舉行「2024台灣民眾黨候選人宣示記者會」，民眾黨全國各縣市黨部動員人員到場，有上百人冒雨支持、讚聲，齊喊柯文哲的名字以及「總統好」。

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柯在會上宣講主軸為「社會和諧，政黨和解，兩岸和平」，直稱競選總統是為了「共榮社會國家治理」、「聯合政府團結台灣」、「台灣自主兩岸和平」。

記者會不僅有夫人陳佩琪陪同出席，柯爸柯承發、柯媽何瑞英也坐輪椅到場支持，而新竹市長高虹安、基隆市副市長邱佩琳、前台北市副市長黃珊珊、民眾黨立委邱臣遠、張其祿、陳琬惠、前立委蔡壁如等人，全都現身助陣造勢。

「2024要成為翻轉台灣命運的轉捩點。」柯文哲在會中表示，台灣百廢待舉，年輕人看不見希望，現在是改變時刻，要用最大力氣團結台灣，堅持達成目標，民眾的選擇決定台灣未來是一個新政治，或是繼續沉溺過去藍綠互鬥的泥淖。

柯文哲指稱，堅持參加2024總統大選的原因在於，他認為台灣應該是一個團結和諧的國家，不應該是分裂鬥爭的國家，應該是中美溝通的橋樑，不應該是中美對抗的棋子，應該是美麗之島福爾摩沙，不應該是外媒所說世界最危險的地方；若當選將召集國是會議，邀各黨派領導人討論國家重大議題，有內部共識才能團結對外，並建立責任政治，解決總統有權無責的亂象。

柯文哲受訪說，台灣百廢待舉，年輕人看不到未來，「三不一沒有」，我們不能就這樣算了，如果當選會遵守財政紀律，讓政府永續發展，並建立友善職涯環境，讓年輕人敢生、敢養，解決少子化危機。

柯文哲強調，面對台海緊張局勢，他會務實處理兩岸問題，堅持「台灣民主、台灣自主」，維持印太地區繁榮穩定，呼籲選民齊心促進社會和諧、政黨和解、兩岸和平，要法制不要人制，要民主不要民粹，不要再受藍綠惡鬥意識形態綁架，相信美好台灣一定會實現。

台灣民眾黨主席柯文哲今大陣仗在新北市淡水區召開記者會，宣示參選2024總統大選。（記者劉信德攝）

台灣民眾黨主席柯文哲今大陣仗在新北市淡水區召開記者會，宣示參選2024總統大選。（記者劉信德攝）

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