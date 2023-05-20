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    備戰2024 國民黨完成首輪選戰教育訓練

    雖然國民黨17日才剛宣布徵召新北市長侯友宜參選總統，但因應未來要8個月的選戰準備工作，早已悄悄展開。（資料照）

    雖然國民黨17日才剛宣布徵召新北市長侯友宜參選總統，但因應未來要8個月的選戰準備工作，早已悄悄展開。（資料照）

    2023/05/20 09:12

    〔記者施曉光／台北報導〕雖然國民黨17日才剛宣布徵召新北市長侯友宜參選總統，但因應未來要8個月的選戰準備工作，早已悄悄展開。據了解，黨中央針對地方議員助理、立委助理、地方黨部幹部以及基層黨工人員進行教育訓練，在昨日花蓮場結束之後，已經完成首輪訓練，未來會將配合選戰發展、政策議題變化，陸續安排其他選戰訓練營隊。

    黨內人士指出，為了籌備明年大選，黨務系統各部門已經陸續著手基層輔選幹部論述、議題培訓等工作，其中國民黨文傳會與革命實踐研究院已經按照北、中、南、東4個分區，進行過全國巡迴講習，培訓基層黨工幹部以及藍營民代助理有關黨的基本論述、政策攻防、媒體議題攻防、危機處理、政治應對等相關技能課程。

    黨內人士表示，目前已經完成第一輪的初步培訓，大家已經培養「基本功」，之後隨選戰熱度逐漸加溫，黨中央還會安排其他各項複合式的培訓班隊，同樣會針對議員助理、立委助理再到各地基層黨工，提供他們選舉攻防技巧，確保各地藍軍部隊都有即戰力的狀態，其中政策以及選戰議題將是重點。

    關於國民黨中央如何與侯友宜競選團隊戰力進行整合？這位人士指出，侯陣營本月底就會正式成立競選辦公室，目前黨中央與侯陣營已按上、中、下三種層級，各自律定三個層級的溝通工作對接窗口，但目前雙方還未進入正式運作狀態，有關總統競選總部設置、輔選幹部等分工情形，目前也仍未明朗化。

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