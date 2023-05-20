為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    南投議會爭取大醫院進駐 「克」不容緩看板鬧笑話

    南投縣議會總質詢，民眾黨縣議員簡千翔（左一）等多名議員，聚焦爭取大醫院進駐，惟看板「刻不容緩」卻誤植成「『克』不容緩」，連縣長許淑華（左二）也和錯字看板合照，意外鬧出笑話。（記者劉濱銓翻攝）

    南投縣議會總質詢，民眾黨縣議員簡千翔（左一）等多名議員，聚焦爭取大醫院進駐，惟看板「刻不容緩」卻誤植成「『克』不容緩」，連縣長許淑華（左二）也和錯字看板合照，意外鬧出笑話。（記者劉濱銓翻攝）

    2023/05/20 06:00

    首次上稿 05-19 22:28
    更新時間 05-20 06:00

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣醫療資源不足，南投縣議會19日進行縣政總質詢時，包括民眾黨縣議員簡千翔在內的多名議員，聚焦爭取大型醫療院所進駐南投，現場看板訴求「南投人的健康 刻不容緩」，惟「刻不容緩」卻誤植成「『克』不容緩」，文宣看板出現錯字，連縣長許淑華與在場縣議員，都跟著錯字看板合照，也在質詢結束後鬧出笑話。

    簡千翔表示，總質詢結束有發現看板打錯字，當初設計文宣內容有許多版本，但最後送給議會議事組製作看板時，卻給了打錯字的版本，質詢當下，現場議員也都聚焦在何以南投無法設立醫學中心，以致最後縣長許淑華與在場縣議員，都跟著錯字看板合照，未來製作文宣會多加確認。

    縣府則回應，醫療產業不是自由市場，都是中央政府在統籌分配，礙於醫療法限制，各級醫療區城每200萬人口得評定一家醫學中心，但中彰投縣市總人口數454萬人，已有4家醫學中心，額度已滿，南投才無法再增設，但會行文中央反映地方意見，建請修法放寬條件。

    簡千翔說，現行法令或有窒礙難行之處，但縣府應設法解套，或尋求可行的突破方式，以維持南投應有的醫療資源與水準，盼縣府多管齊下，設法克服困難。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    體檢「梅毒血清」欄位誤勾陽性 害僑生簽證卡關期末考被死當 耕莘致歉
    2023/03/14 18:24

    體檢「梅毒血清」欄位誤勾陽性 害僑生簽證卡關期末考被死當 耕莘致歉
    誤植染梅毒害學子簽證卡關滯日 北市議員斥耕莘醫院離譜傲慢
    2023/03/10 14:50

    誤植染梅毒害學子簽證卡關滯日 北市議員斥耕莘醫院離譜傲慢

    升息末端雙收益組合
    「淑華、淑美」傻傻分不清！雲縣府祝賀南投縣長花籃糗出包
    2022/12/30 18:55

    「淑華、淑美」傻傻分不清！雲縣府祝賀南投縣長花籃糗出包
    新北市遭共軍飛彈擊中？華視認出包：嚴懲失職人員
    2022/04/20 10:09

    新北市遭共軍飛彈擊中？華視認出包：嚴懲失職人員
    女兒2月剛出生 健保卡大頭照竟變中年大叔
    2022/04/13 08:14

    女兒2月剛出生 健保卡大頭照竟變中年大叔
    新北49人被誤植施打過期疫苗 衛生局：已修正完畢
    2021/10/15 15:38

    新北49人被誤植施打過期疫苗 衛生局：已修正完畢
    畢冊「嘉義縣」誤植「喜義縣」 學生：好特別的一版
    2021/08/31 22:03

    畢冊「嘉義縣」誤植「喜義縣」 學生：好特別的一版
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播