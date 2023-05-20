南投議會爭取大醫院進駐 「克」不容緩看板鬧笑話

南投縣議會總質詢，民眾黨縣議員簡千翔（左一）等多名議員，聚焦爭取大醫院進駐，惟看板「刻不容緩」卻誤植成「『克』不容緩」，連縣長許淑華（左二）也和錯字看板合照，意外鬧出笑話。（記者劉濱銓翻攝）

2023/05/20 06:00

首次上稿 05-19 22:28

更新時間 05-20 06:00

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣醫療資源不足，南投縣議會19日進行縣政總質詢時，包括民眾黨縣議員簡千翔在內的多名議員，聚焦爭取大型醫療院所進駐南投，現場看板訴求「南投人的健康 刻不容緩」，惟「刻不容緩」卻誤植成「『克』不容緩」，文宣看板出現錯字，連縣長許淑華與在場縣議員，都跟著錯字看板合照，也在質詢結束後鬧出笑話。

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簡千翔表示，總質詢結束有發現看板打錯字，當初設計文宣內容有許多版本，但最後送給議會議事組製作看板時，卻給了打錯字的版本，質詢當下，現場議員也都聚焦在何以南投無法設立醫學中心，以致最後縣長許淑華與在場縣議員，都跟著錯字看板合照，未來製作文宣會多加確認。

縣府則回應，醫療產業不是自由市場，都是中央政府在統籌分配，礙於醫療法限制，各級醫療區城每200萬人口得評定一家醫學中心，但中彰投縣市總人口數454萬人，已有4家醫學中心，額度已滿，南投才無法再增設，但會行文中央反映地方意見，建請修法放寬條件。

簡千翔說，現行法令或有窒礙難行之處，但縣府應設法解套，或尋求可行的突破方式，以維持南投應有的醫療資源與水準，盼縣府多管齊下，設法克服困難。

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