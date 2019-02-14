朴子市長換人？配天宮邀請卡誤植 廟方致歉回收重印

2019-02-14 13:08

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子配天宮舉辦「御賜燈花，喜迎206」系列活動，昨天寄出邀請卡時將朴子市市長姓名（吳品叡）欄誤植成董事長黃清田，嘉義縣議員黃嫈珺今天披露此事，批評廟方「簡直是欺負人到底，朴子市長當選人是叫黃清田嗎？」配天宮董事長黃清田今天致歉並表示已緊急回收邀請卡，更正重印再寄出。

配天宮總幹事丁廣穎解釋，今年廟方請印刷廠製作邀請卡，農曆過年前將邀請卡送來時，發現市長欄位印成「王清田」，位置錯誤姓也印錯，過年期間廠商休假，本週一上班時負責邀請卡印刷事務的董事將正確的「朴子市市長吳品叡」、「配天宮董事長黃清田」字句傳給廠商要求更正，沒想到廠商第二次印刷後送到的邀請卡只將「王」改成「黃」，市長欄位還是未更正，由於元宵節將近，廟方趕著寄出邀請卡並未檢查，確實有疏失，正回收請廠商重印。

黃嫈珺也說，配天宮開廟門當晚，市長吳品叡開廟門前卻未受邀致詞，找立委蔡易餘、副議長陳怡岳、第三位是縣長翁章梁，將吳品叡市長晾在旁邊，加上邀請卡將市長印成黃清田，「巿民當作笨蛋，搞這種小動作自high！」

黃清田說，開廟門時因時辰已到，來不及邀市長致詞，開完廟門發紅包發財金時有再邀請市長致詞，邀請卡誤植也向市長致歉；丁廣穎也說，過去慣例是邀請縣長、市長致詞，當晚流程未掌控好，開廟門時間到時還沒邀市長上台，未來會改進流程。

朴子市長吳品叡說，開廟門是廟方活動，尊重廟方邀請致詞的代表，且董事長在開廟門後有邀請致詞，她並不在意，至於邀請卡姓名誤植部分，她希望要讓朴子及配天宮更好，邀請卡印錯部分廟方要檢討，希望管理能更周延；配天宮監事邱致諭則認為，邀請卡姓名誤植一事，是誰做最後確認定稿，就應負責。

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