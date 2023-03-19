支持王世堅「接棒」選立委？ 吳怡農：期待好人選公平競爭
2023/03/19 16:04
〔記者蔡思培／台北報導〕曾兩度參選第三選區立委的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，昨宣布不參加2024立委選舉，也讓外界關心民進黨立委人選。吳怡農今表示，民進黨內有眾多優秀資深民代，期待好人選公平競爭，民主機制是民進黨的原則，會支持出來的人。
吳怡農今天下午在華山公園周邊進行壯闊台灣課程，活動被問起是否支持台北市議員王世堅當第三選區的「接棒人」，吳表示他前兩次參選都沒選上，找人「接棒」有點誇張，但民進黨內有眾多優秀資深民代，明天起就會展開初選登記，期待好人選公平競爭，民主機制是民進黨的原則，會支持出來的人。
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吳怡農說，中山、北松山一直被視為民進黨艱困選區，但現在已不是，過去的努力與經驗讓民進黨更有機會突破，立委補選雖在基層隊員輸給對手，但接下來大選有更多中間選民的投入與支持，讓大家看到民進黨堅持正向選舉、氣勢也慢慢回來，相信在中山、北松山會有很好的表現。
媒體也關心，民進黨祭出誠信條款，不建議現任議員參與立委選舉，但部分議員不買單仍躍躍欲試。吳怡農表示，只要堅持公平競爭、程序正義、民主原則，一切都是好的。至於2024選戰是否願意到黨中央協助，吳表示，只要同志需要輔選都會協助，任何工作對台灣國安、推動民防有幫助，都樂意協助。