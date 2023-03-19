支持王世堅「接棒」選立委？ 吳怡農：期待好人選公平競爭

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農今天下午在華山公園周邊進行壯闊台灣課程。（記者蔡思培攝）

2023/03/19 16:04

〔記者蔡思培／台北報導〕曾兩度參選第三選區立委的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，昨宣布不參加2024立委選舉，也讓外界關心民進黨立委人選。吳怡農今表示，民進黨內有眾多優秀資深民代，期待好人選公平競爭，民主機制是民進黨的原則，會支持出來的人。

吳怡農今天下午在華山公園周邊進行壯闊台灣課程，活動被問起是否支持台北市議員王世堅當第三選區的「接棒人」，吳表示他前兩次參選都沒選上，找人「接棒」有點誇張，但民進黨內有眾多優秀資深民代，明天起就會展開初選登記，期待好人選公平競爭，民主機制是民進黨的原則，會支持出來的人。

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吳怡農說，中山、北松山一直被視為民進黨艱困選區，但現在已不是，過去的努力與經驗讓民進黨更有機會突破，立委補選雖在基層隊員輸給對手，但接下來大選有更多中間選民的投入與支持，讓大家看到民進黨堅持正向選舉、氣勢也慢慢回來，相信在中山、北松山會有很好的表現。

媒體也關心，民進黨祭出誠信條款，不建議現任議員參與立委選舉，但部分議員不買單仍躍躍欲試。吳怡農表示，只要堅持公平競爭、程序正義、民主原則，一切都是好的。至於2024選戰是否願意到黨中央協助，吳表示，只要同志需要輔選都會協助，任何工作對台灣國安、推動民防有幫助，都樂意協助。

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