現階段無法離開 吳怡農：用後盾計畫提升台灣社會韌性
2023/03/19 15:13
〔記者蔡思培／台北報導〕曾兩度參選第三選區立委的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，昨宣布不參加2024立委選舉，不會登記民進黨立委初選，也不爭取不分區立委提名。吳表示，壯闊台灣的工作需要他全心投入，他沒辦法一心兩用，會全力會透過後盾計畫提升台灣社會的韌性。
吳怡農今天下午在華山公園周邊進行壯闊台灣課程，現場擺出車輛與假人，模擬車禍現場供學員演練救災。吳怡農在活動前受訪表示，《後盾計畫》即將在全國展開，民防工作重要，對台灣安全與未來有極大意義，他現階段無法離開壯闊台灣，會繼續在《後盾計畫》，希望台灣各社區的民眾都能認同支持他在做的工作，並挪出時間參與。
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吳怡農表示，這屆立委選舉不會登記參選，也不會爭取不分區提名。被問起若民進黨黨中央若希望徵召是否配合，吳表示這是假設性問題，現在沒有這個狀況，壯闊台灣的工作需要他全心投入，他沒辦法一心兩用，會全力會透過後盾計畫提升台灣社會的韌性。
吳怡農表示，曾與黨中央報告他的規劃，大家都尊重他，他投入選舉的初衷就是透過個人力量提升台灣的國家安全，他今天做的決定也是基於一樣原則。至於民進黨主席賴清德是否有聯絡，吳怡農說，大家都知道他對於國家安全的重視與關心，8年來台灣國安挑戰並未減少，除政府需要加快腳步推動必要國防改革，民間準備也要同步進行，他也感謝各界朋友的參與及支持。