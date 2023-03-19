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    現階段無法離開 吳怡農：用後盾計畫提升台灣社會韌性

    壯闊台灣聯盟理事長吳怡農今天下午在華山公園周邊進行壯闊台灣課程，現場擺出車輛與假人，模擬車禍現場供學員演練救災。（記者蔡思培攝）

    壯闊台灣聯盟理事長吳怡農今天下午在華山公園周邊進行壯闊台灣課程，現場擺出車輛與假人，模擬車禍現場供學員演練救災。（記者蔡思培攝）

    2023/03/19 15:13

    〔記者蔡思培／台北報導〕曾兩度參選第三選區立委的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，昨宣布不參加2024立委選舉，不會登記民進黨立委初選，也不爭取不分區立委提名。吳表示，壯闊台灣的工作需要他全心投入，他沒辦法一心兩用，會全力會透過後盾計畫提升台灣社會的韌性。

    吳怡農今天下午在華山公園周邊進行壯闊台灣課程，現場擺出車輛與假人，模擬車禍現場供學員演練救災。吳怡農在活動前受訪表示，《後盾計畫》即將在全國展開，民防工作重要，對台灣安全與未來有極大意義，他現階段無法離開壯闊台灣，會繼續在《後盾計畫》，希望台灣各社區的民眾都能認同支持他在做的工作，並挪出時間參與。

    吳怡農表示，這屆立委選舉不會登記參選，也不會爭取不分區提名。被問起若民進黨黨中央若希望徵召是否配合，吳表示這是假設性問題，現在沒有這個狀況，壯闊台灣的工作需要他全心投入，他沒辦法一心兩用，會全力會透過後盾計畫提升台灣社會的韌性。

    吳怡農表示，曾與黨中央報告他的規劃，大家都尊重他，他投入選舉的初衷就是透過個人力量提升台灣的國家安全，他今天做的決定也是基於一樣原則。至於民進黨主席賴清德是否有聯絡，吳怡農說，大家都知道他對於國家安全的重視與關心，8年來台灣國安挑戰並未減少，除政府需要加快腳步推動必要國防改革，民間準備也要同步進行，他也感謝各界朋友的參與及支持。

    壯闊台灣聯盟今天下午在華山公園周邊進行壯闊台灣課程，現場模擬車禍狀況，教導學員車禍處理原則。（記者蔡思培攝）

    壯闊台灣聯盟今天下午在華山公園周邊進行壯闊台灣課程，現場模擬車禍狀況，教導學員車禍處理原則。（記者蔡思培攝）

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