民進黨弄臭「抗中保台」？吳欣岱痛批王婉諭「天真」

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱抨擊，時代力量一開始便把「抗中保台」與「內政問題」放在對立面，只能2擇1，是對現行政治情勢失去判斷的證明。 （圖擷取自吳欣岱臉書）

2023/03/19 12:40

〔記者黃靖媗／台北報導〕時代力量黨主席王婉諭昨（18）日將砲口對準民進黨，直指把「抗中保台」當成「忠誠檢查的符令」讓人生惡，把表達不同意見的人「通通抹紅貼上標籤，這種作法無助社會團結」，只會弄臭「抗中保台」。對此，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱抨擊，時代力量一開始便把「抗中保台」與「內政問題」放在對立面，只能2擇1，是對現行政治情勢失去判斷的證明。

吳欣岱指出，現在的內政問題時不時被中共協力者渲染成世界毀滅的狀態，理智且希望台灣更好的政黨，不應乘著統戰資金打造出來的情勢，站在制高點言之鑿鑿，她也痛批，在台海情勢險峻，全世界都在關心台灣人抵抗意志的時刻，自詡與國際接軌的時代力量黨主席竟說出「應該先處理內政，再討論抗中保台」這麼天真的話。

請繼續往下閱讀...

吳欣岱表示，她也討厭把抗中保台當口號，實際上卻掏空台灣的政客，但如果真心認為抗中保台很重要，就應該知道有更多不計榮辱、妥協自己工作與生活的人，正為這個議題努力，更進一步來說，認為抗中保台很重要的人，看到許多把抗中保台當口號而掏空台灣的政客，應該要做的更是取而代之。

吳欣岱認為，她尊重政黨內部會有自己的生存焦慮，必須明確訂出市場定位以吸引選民，只希望許多年輕的政治工作者及剛開始關心政治的人，不要被一開始就錯誤的命題帶著走，拖垮台灣的未來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法