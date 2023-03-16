3/25起開放小三通客運中轉！陸委會：擴大至國人及中配搭乘

陸委會副主委梁文傑16日召開記者會說明「開放『小三通』客運中轉具體規劃」及相關背景。（記者塗建榮攝）

2023/03/16 16:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會今日召開記者會宣布，3月25日起開放小三通客運中轉，國人及中配均可搭乘往返中國，不再只限金、馬居民搭乘，但中國人士不得中轉台灣本島。陸委會副主委梁文傑表示，金廈航線由每日至多1班，調增為每日至多6班，馬祖航線部分，福澳至琅岐、白沙至黃岐航線，由每週合計至多4班，調增為每週至多14班。

梁文傑指出，在疫情控制並考量清明節民俗追思需求，行政院責成陸委會同相關機關規劃在清明節前開放「小三通」客運中轉政策，以方便國人的行程安排。小三通客運中轉自3月25日起實施，除原本適用對象外，擴大至國人及中配可搭乘。

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梁文傑提及，在航班安排方面，金廈航線由每日至多1班，調增為每日至多6班。金泉航線由每週至多2班，調增為每週至多3班；馬祖航線部分，福澳至琅岐、白沙至黃岐航線，由每週合計至多4班，調增為每週至多14班。澎湖無固定航班，得依需求以包船專案方式向航政機關提出申請，搭乘旅客身分仍比照金馬航班規定辦理。

陸委會說明，航班排班本於對等原則，由雙方航商輪流開航。臨時加班船機制部分，因應節假日或連續假日及特殊情況的旅運需求，得由業者報航政機關同意後，臨時機動加開航班，但以1班為限，且該加班船不受前開航班額度限制。

陸委會指出，在疫情風險可控下，政府逐步恢復兩岸人民之間健康有序交流。「金馬地區民眾春節交通專案」常態化實施以來，運作順利，進一步鞏固推動「小三通」客運常態化之基礎。自2月7日至3月9日，金門「小三通」客運，合計載運5869人次，馬祖「小三通」客運，合計載運658人次。因應國人清明節往返兩岸需求，政府開放「小三通」客運中轉，以利國人旅運安排。

陸委會表示，政府綜合評估疫情可控、國人權益及兩岸往來需求等因素後，已陸續放寬中港澳籍人士入境及兩岸交通往來限制。有關中籍人士申請至金門、馬祖或澎湖從事交流活動，涉及疫後兩岸人員健康、有序交流之恢復，政府正持續依疫情發展及整體局勢等因素進行檢討，妥慎評估、漸進恢復兩岸間人員往來與交流。

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