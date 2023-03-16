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    邱國正發飆「絕對讓他掉腦袋」 海軍馬上在營區找到遺失槍機

    海軍陸戰隊日前接連爆出1把點四五手槍被掉包成模型槍、2件T-91步槍的槍機短少事件；國防部長邱國正昨在立法院怒批。（資料照）

    海軍陸戰隊日前接連爆出1把點四五手槍被掉包成模型槍、2件T-91步槍的槍機短少事件；國防部長邱國正昨在立法院怒批。（資料照）

    2023/03/16 14:26

    〔記者吳書緯／台北報導〕海軍陸戰隊日前接連爆出1把點四五手槍被掉包成模型槍、2件T-91步槍的槍機短少事件；國防部長邱國正昨在立法院怒批，怎麼會有膽大無知、莫名其妙的幹部，並放話「我會辦很多人，這個辦，絕對讓他掉腦袋！」。海軍今證實，陸戰九九旅遺失的2件T-91步槍槍機，已經在營內尋獲，並主動將證物移送司法併案查辦。

    民進黨立委王定宇昨在立法院國防委員會質詢關切，海軍接連發生遺失手槍、步槍槍機事件；海軍參謀長吳立平中將表示，現在發現T-91步槍槍機遺失應該是去年6月以前發生，而點四五手槍是在去年3月以前，遺失的點四五手槍與2把T-91步槍都沒有打靶，中間歷經三任主官交接。

    王定宇表示，這是一件無法接受的慘、爛、污情況；吳立平坦承，海軍沒有做到應該做的責任，海軍會深自檢討，也認為槍機、手槍找回來「有一定的困難」。

    邱國正則是當場說出重話表示，這件事情不但遺憾，蠻痛的一件事情，這件事情怎麼會有膽大無知、莫名其妙的幹部，而且位階不低，還是營長以上，專案處理以後，「我會辦很多人，這個辦，絕對讓他掉腦袋！」可能會一直往上追。

    據指出，遺失2件T-91步槍槍機的單位是陸戰九九旅的砲兵營，目前正在恆春進行「三軍聯合作戰訓練」，遺失的2件槍機是在砲兵營的原駐地所尋獲。

    海軍司令部表示，本案全力配合司法調查，並虛心檢討，持續嚴整械彈管理紀律，杜絕類情再生。

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