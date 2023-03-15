海軍接連「掉槍」 邱國正怒了：我會辦很多人、絕對讓他掉腦袋

立法院外交及國防委員會邀請國防部部長邱國正等相關部會首長，就「陸軍金門防衛指揮部上等兵失聯事件」進行報告並備質詢。（記者叢昌瑾攝）

2023/03/15 14:38

〔記者吳書緯／台北報導〕海軍陸戰隊日前接連爆出1把點四五手槍被掉包成模型槍、2件T-91步槍的槍機短少事件；國防部長邱國正今指出，這件事情怎麼會有膽大無知、莫名其妙的幹部，而且位階不低，還是營長以上，專案處理以後，「我會辦很多人，這個辦，絕對讓他掉腦袋！」可能會一直往上追。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長邱國正、國安局、陸委會、法務部、海巡署、內政部移民署及警政署報告「陸軍金門防衛指揮部上等兵失聯事件」，並請財團法人海峽交流基金會列席，並備質詢。

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民進黨立委王定宇質詢時，關切海軍接連發生遺失手槍、步槍槍機事件；海軍參謀長吳立平中將表示，現在發現T-91步槍槍機遺失應該是去年6月以前發生，而點四五手槍是在去年3月以前，遺失的點四五手槍與2把T-91步槍都沒有打靶，中間歷經三任主官交接。

王定宇表示，這是一件無法接受的慘、爛、污情況；吳立平坦承，海軍沒有做到應該做的責任，海軍會深自檢討，也認為槍機、手槍找回來「有一定的困難」。王定宇接續詢問邱國正對此事的看法。

邱國正表示，這件事情不但遺憾，蠻痛的一件事情，這件事情怎麼會有膽大無知、莫名其妙的幹部，而且位階不低，還是營長以上，專案處理以後，「我會辦很多人，這個辦，絕對讓他掉腦袋！」可能會一直往上追。

王定宇表示，這件事情令他想起來是「毛骨悚然」，怎麼會變成共構集團，詢問是否各軍種有開始清查槍械。邱國正表示，「我一樣想法，怎麼會變共構集團」，所以要求各軍種進行清查。

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