民進黨立委選舉20日登記 中市黨部：雖有誠信條款但未強制

民進黨中市黨部表示，立委選舉登記領表今天受理，雖有誠信條款但未強制，市議員仍可登記。（記者蘇金鳳攝）

2023/03/16 10:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨立委選舉登記下週一（20日）至24日，由於登記表格已送至台中市黨部，主委李天生表示，有意參選者可在今天就到黨領取表格，雖然中執會決議建議黨籍的現任市議員不要到有黨籍現任立委的選區登記參選，但是並未具有強制性，因此若黨籍市議員要登記，黨部也不會拒絕。

民進黨的立委選舉登記20日至24日，台中市8個選區有5位現任黨籍立委，分別是第一選舉區大甲、大安、外埔、清水、梧棲的立院副院長蔡其昌、第二選舉區沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰的林靜儀、第四選區西屯區、南屯區的張廖萬堅、第五選舉區北屯區、北區的莊競程、第七選舉區太平區、大里區的何欣純。

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至於第三選區后里、神岡、大雅、潭子則是國民黨的楊瓊瓔、第六選中南東南則是無黨籍的黃國書及第八選舉區豐原、石岡、東勢、新社、和平的國民黨立委江啟臣。

民進黨中市黨部主委李天生表示，由於登記表格已於昨天送到市黨部，因此有意參選立委的黨員可於今天就至市黨部領表。

而下週一至週五可同時領表及登記，登記時要繳交75萬元，分別是30萬登記費，35萬的民調費及10萬元的保證金。

李天生表示，若某一選區只有一人登記，35萬就退回，在過程中無違規就可以退回保證金。

至於黨籍現任立委是否有現任市議員或其他人挑戰，目前局勢並未明朗，目前第三及第八艱困選區只有賴佳微表示願意挑戰，也不排除選第五選區的可能性，而第六選區的中西東區則有傳出現任市議員江肇國、黃守達及前交通局長王義川要參選。

李天生表示，雖中執會決議建議現任市議員不要參選立委，但並沒有禁止，屆時若有市議員要登記，市黨部也不會拒絕。

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