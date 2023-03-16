賴清德：中國若對台開戰 對世界是嚴重災難

賴清德副總統出席台積電創辦人張忠謀與《晶片戰爭》美國塔夫茨大學副教授米勒Chris Miller現場對談並致詞。（記者田裕華攝）

2023/03/16 10:50

〔記者方韋傑／台北報導〕副總統賴清德今天出席《張忠謀X克里斯．米勒 半導體世紀對談》活動，全程與會共同關注全球晶片戰爭與台灣的關鍵實力，賴清德表示，台灣承諾將持續維護民主，持續強化國防力量，中國應該要清楚，對台發動戰爭，受傷的不只是台灣，也是對世界造成嚴重災難，和平則是全球無可取代的共同利益。

賴清德表示，半導體產業是一個高度分工的產業，更何況台積電產品行銷全世界，成就是為世界所共享，因此，牽涉全球文明進步，不僅台灣對台積電有責任，全世界都有責任共同保護台積電，要成功在2050年達成淨零轉型，沒有台積電是達不到的。

請繼續往下閱讀...

賴清德指出，有學者認為面對中國的武力侵略，台灣與台積電都陷入兩難，「我今天要特別強調，沒有，台灣、我相信台積電也是，我們是非常堅定的」，台積電應該要留在出生、茁壯的台灣繼續繁榮發展，這是台灣政府對台積電的承諾，是台灣政府對經濟發展的承諾，也是對世界文明的承諾，「台灣沒有兩難，台積電也沒有兩難」。

賴清德強調，台灣政府責無旁貸會發展經濟、改善投資環境、穩定提供水、電、人力、人才給台灣所有的企業，讓台灣經濟可以繁榮發展下去，也會持續保護民主，因為民主對台積電這種國際級公司、創新研發不斷的公司，就像空氣、水、陽光一樣重要，沒有民主，台積電沒辦法持續，台灣也會不斷強化國防力量，保護台灣的安全以及維護印太和平穩定。

賴清德不諱言，印太的和平與穩定，不是只有台灣的責任，世界各國也都有共同責任，「特別是中國」，中國應該要清楚對台發動戰爭，受傷不只台灣，更是對世界造成難以承受的嚴重災難，戰爭沒有贏家，從烏俄戰爭可以看出，侵略者並非無往不利，同時面臨許多困難，希望世界各國、特別民主陣營，如果珍惜台積電的成就、重視台灣民主成果，就要共同努力，根本解決中國武力犯台的企圖，共同維護印太和平的安全。

賴清德提到，維護世界和平，既符合台積電利益，也是台灣與全世界共同利益，「我不相信，全球共同合作沒辦法維護和平，只要有決心，和平是無可取代的共同利益，只要我們有決心追求和平，符合全球共同利益的和平，我相信我們一定做得到。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法