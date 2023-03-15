民眾對參與政治「熱情不再」？ 東南歐國會議員這樣看

「2023國會開放與監督論壇」今（15）日進行第二天議程，台灣、科索沃及北馬其頓國會議員、公民團體以及公部門討論開放國會行動方案的執行與期望。右起為美國國際民主協會（NDI）科索沃辦公室計畫主持人莉波薇察（Pranvera Lipovica）、科索沃「民主+」（Democracy Plus）公共政策資深分析師芮賈（Albana Rexha）、科索沃國會議員克麗希爾（Arbëreshë Kryeziu Hyseni）、北馬其頓國會議員米契夫斯基（Nikola Micevski）、立委林昶佐、開放文化基金會民間代表鄭婷宇、立法院秘書處機要科長梁曉菁、立法院秘書處研考科專員郭佳勳。（記者楊丞彧攝）

2023/03/15 21:16

〔記者楊丞彧／台北報導〕「2023國會開放與監督論壇」今（15）日進行第二天議程，第五場次邀請我國、科索沃及北馬其頓國會議員、公民團體以及公部門討論開放國會行動方案的執行與期望。被問到如何解決民眾對參與民主進程不再熱衷之問題，北馬其頓國會議員米契夫斯基（Nikola Micevski）坦言，政治工作本質上很「枯燥乏味（boring）」，不若娛樂或體育新聞這麼讓民眾感興趣。不過他強調，讓國會更開放透明是正確的方向，仍須繼續為民主打拚。

羅馬尼亞國會議員戴尼察（Cătălin Teniță，前譯特尼察）問到，在讓國會更為開放透明的過程中，我們的作法傾向於創造許多能力，例如努力研究如何建構開放的程序、框架、頻道或播客等，較不關注在參與其中的公民數量上。身為羅馬尼亞人，他感覺公眾對民主的信任度比起10年前正在降低，近2、3年民眾對於參與民主進程也不再那麼感興趣。對此，他提問我們應如何重燃更多民眾參與民主政治的熱情？

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開放文化基金會民間代表鄭婷宇回應，在她與一般民眾討論「開放國會」議題時，很多人都說這是件好事沒錯，但跟他們的日常生活沒什麼關係。因此，若真的要進行「開放國會」工作並開啟與民眾合作的過程，或許從地方議會著手會是可行的下一步。若聚焦在民眾關注的議題上，或許大家會更有動力去利用公開資料，運用在商業上或是公民行動計畫上。不過相關工作並非短期見效，仍需要時間。

擔任我國立法院「開放國會聯絡人」（PPoC）的立委林昶佐透露，在開放國會定期會議上，委員們也都在討論如何吸引更多人使用這些公開資料。但他發現更大的問題是，在許多不同的會議也都在討論相似的議題。

林昶佐提到，2014年「太陽花運動」時，當時立法院仍不夠透明、也不夠公開，囿於許多文件都是紙本，需要耗費許多人力建檔後，才能去分析各個立委對於各項議題的態度以及投票行為。當時一般民眾是真的在意這些事，也很積極投入。現在當這些資訊都已經完全公開之際，民眾反而對這些資料不那麼感興趣了。林昶佐強調，這與「開放國會」無關，而是整體性的現象，相關議題仍有待進一步思考。

北馬其頓國會議員米契夫斯基表示，他不認同「成果」還不夠，換個方式來說，也許我們期待的是成果可以來得更早一些。在這10年間，無論在國會開放或增加透明度等方面，我們都往前走了許多，朝正確的方向前進。至於為何沒這麼多人參與其中，他則坦言，政治工作相當「枯燥乏味」，有志者才會跳進來。因此，每當討論到公共議題或政治人物時，民眾的興趣不若娛樂新聞或體育新聞。不過，政治人物或公民團體仍需在相關組織協助下，繼續為民主打拚。

科索沃國會議員克麗希爾（Arbëreshë Kryeziu Hyseni）也說，推動開放國會10年後，成果相當顯著。她以科索沃為例，10年前民眾要求國會更加開放與透明，且國會議員應負起更多責任；10年過後，國會完全開放了，選民能隨時隨地取得他們想知道的訊息。因此，她並不認為民眾不感興趣或不再參與其中，是因為數位化帶來變革後，民眾享有更佳的近用性，也更參與在相關決策過程之中。

科索沃「民主+」（Democracy Plus）公共政策資深分析師芮賈（Albana Rexha）直言，在各種資訊混亂的當代，要捍衛民主並非易事。然而，我們仍可以盡其所能地與公民社會攜手完成這使命。包括透明、包容與公民參與等價值觀，需要一段時間才能內化為機關的一部份，公民也會更積極參與其中。她強調，價值觀並不是在框框裡面打勾這麼簡單，需要的是一場全民的文化變革，而這需要一點時間才能改變公務員以及政治菁英。

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