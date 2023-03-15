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    法國專家分享推動廢死經驗 陳菊：人權會積極倡議廢除死刑

    國家人權委員會陳菊主委與ECPM培瑞茲人權專家合影。（人權會提供）

    國家人權委員會陳菊主委與ECPM培瑞茲人權專家合影。（人權會提供）

    2023/03/15 20:31

    〔記者吳書緯／台北報導〕國家人權委員會指出，今日邀請法國「共同反死刑組織」亞非辦公室主任培瑞茲以「國家人權機構在推動廢除死刑上扮演之角色」為主題，分享國際推動廢除死刑的實務經驗及國家人權機構可以扮演角色。監察院長、人權會主委陳菊表示，廢除死刑是一個辛苦、不易得到掌聲的工作，但人權會會持續與社會對話，同時也聆聽被害人的聲音。

    人權會指出，法國「共同反死刑組織」（Ensemble Contre la Peine de Mort, ECPM）亞非辦公室主任瑪麗-琳娜．培瑞茲（Marie-Lina Pérez）今以「國家人權機構在推動廢除死刑上扮演之角色」為主題分享。

    陳菊致詞時表示，基於尊重生命權，人權會自2020年8月成立以來，積極致力廢除死刑的倡議，包括2020公布兩公約獨立評估意見，要求政府注意死刑犯的人權；以及2022年推動「生死之間」電影展，在北中東南各地校園舉辦12場的電影活動、座談。

    陳菊表示，去年12月曾應邀出訪法國與德國時，與法德兩國政府人權相關機關、國會議員以及國際特赦組織等對談時，她也曾表達雖然廢除死刑是一個辛苦、不易得到掌聲的工作，但人權會會持續與社會對話，同時也聆聽被害人的聲音。

    培瑞茲首先以2022年第8屆世界反死刑大會經驗為開場，介紹ECPM組織及其在推動廢除死刑上所做的努力。她指出，2016年在奧斯陸舉行的第6屆世界反死刑大會上，強調了國家人權機構在推動廢除死刑上具關鍵性角色，鼓勵國家人權機構在符合《巴黎原則》及其法定職權下提出具體行動。

    人權會表示，人權會副主委王榮璋及人權委員高涌誠，去年11月曾代表人權會參加ECPM在德國柏林舉辦的第8屆「世界反死刑大會」，這是人權會首次應主辦單位邀請，派員參加世界反死刑大會。因此，培瑞茲演講過後，針對廢除死刑國際經驗、被害者家屬修復議題、死刑替代制度等議題方面，也有更進一步的深度交流。

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