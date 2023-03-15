宜縣現存最大蔣介石銅像 蘇澳公所將移置清除威權象徵

蘇澳鎮公所將移置廣場上的蔣介石騎馬銅像。（記者江志雄攝）

2023/03/15 18:31

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮公所廣場上的蔣介石騎馬銅像，是縣內現存最大蔣介石銅像，鎮公所預計4月底啟動廣場的人本景觀環境工程，基於落實轉型正義考量，將移置銅像清除威權象徵，各界對此反應兩極，鎮長李明哲說，移置工作勢在必行。

蘇澳鎮公所蔣介石騎馬銅像1982年設置，銅像高度250公分、重約500公斤，下方基座高度450公分，合計7公尺高，2005年底曾被繫繩扯落地面，當年鎮長李坤山重新修復，2019年3月李坤山兒子李明哲當選鎮長不久，銅像被噴漆塗鴉再掀波瀾。

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蘇澳鎮公所廣場是塊綠地，雨天泥濘不堪，公所向內政部爭取經費，編列2500萬元預算辦理人文景觀環境工程，最快4月底移走銅像施工，公所昨天舉辦移置說明會，各種意見相互交火。

蘇澳鎮代會主席歐進義說，他同意在不破壞的前提下，妥善移置蔣介石騎馬銅像；基進黨宜蘭縣黨部主委林意評認為，蔣介石銅像是威權象徵，置於公家機關門面顯得格格不入，肯定李明哲落實轉型正義的決心。

國民黨籍縣議員李茂豐說，這座蔣介石騎馬銅像存在40多年，已經成了蘇澳鎮公所重要地標，公所廣場有數百坪大，他質疑難道連一座銅像都無容身之處嗎？

李明哲回應，會擬定完備遷移計畫，銅像移置勢在必行，鎮公所相中宜蘭軍人忠靈祠與桃園慈湖園區2處安置定點，其中宜縣府回函宜蘭軍人忠靈祠已無安置空間，桃園市府也回覆，慈湖園區正在施工，目前無法協助安置，鎮公所先找合適地點暫置，希望日後移往慈湖。

台灣史學者張文義說，台灣已進入民主社會，不該再有偶像崇拜，況且蔣介石與228事件、白色恐怖有密切關聯性，為了促進社會和諧，蔣介石銅像應全面撤出公共場所。

銅像高250公分，重約500公斤。（記者江志雄攝）

2005年底曾被繫繩扯落地面。（資料照，記者江志雄攝）

銅像在2019年3月被人噴漆塗鴉。（資料照，記者江志雄攝）

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