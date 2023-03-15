台宏外交生變 宏都拉斯媒體人痛斥卡蕬楚「不知感恩」！

宏國總統卡蕬楚透露正與中國討論正式建立外交關係的相關事宜，引發輿論。（路透）

2023/03/15 18:29

〔即時新聞／綜合報導〕我國中美洲友邦宏都拉斯今（15日）傳與我外交恐生變，引發熱烈討論，該國不少反對派也出聲批評。宏國媒體人米丹斯（Cristian Midence）今天就直言，卡蕬楚政府一點都不懂得感恩，投向中國懷抱一舉是在「賞台灣及盟友一記耳光」。

宏國總統卡蕬楚（Xiomara Castro）15日在推特透露，已指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國正式建立外交關係的相關事宜，消息一出引發兩國社會譁然。宏國媒體人米丹斯同日在推特上表示，「不論是我們遭遇風災、武漢肺炎疫情、建設基礎設施、衛生、教育、留學獎學金和食物援助方面，在宏都拉斯最需要幫忙的時候，台灣一直都在。」

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米丹斯接著說：「今天，我們政府竟因為意識形態就忘記台灣過去曾為宏都拉斯所做的一切！我們一定要懂得感恩，宏都拉斯人不應該忘記台灣為我們所做的一切。你們知道宏都拉斯政府現在使用的很多公務車都是誰捐贈的嗎？你們知道宏都拉斯很多救護車都是誰捐贈的嗎？答案就是我們的好朋友和盟友台灣！卡蕬楚今天做出的這項決定，就是在賞台灣和我們盟友一記耳光。」

網友紛紛在底下留言表示，「謝謝你為正義發聲」、「別忘了斯里蘭卡的下場」、「我們希望台灣人民明白，宏都拉斯人民對他們充滿感激和尊重，這是一個沒有頭腦的政府的瘋狂行為」、「很明顯卡蕬楚被中國收買了」。

Taiwan ha estado cuando Honduras más ha necesitado, en las huracanes y tormentas, en lo más duro de la pandemia, en el desarrollo tanto en infraestructura como en salud y educación, Becas y comida.

Hoy nos olvidamos de todo lo que han hecho por HN solo por ideología. @TW_Honduras pic.twitter.com/odQ84s3uiW — Cristian Midence （@CristianMidenc） March 15, 2023

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