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    又有人事調整 桃市府：無政治考量

    桃園市長張善政今在市政會議上主持聯合就職典禮。（記者許倬勛攝）

    桃園市長張善政今在市政會議上主持聯合就職典禮。（記者許倬勛攝）

    2023/03/15 13:50

    〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市府又有人事異動！桃園果菜市場公司、桃園大眾捷運公司分由前議員呂淑真及沈志藏接任，今在市政會議由市長張善政主持聯合宣誓典禮；另新工處長改由工務局總工程司呂紹霖接任，現任處長曾清祥則轉任工務局總工程司，市府也證實這項消息，但強調無政治考量，用人唯才及工程品質才是優先。

    張善政說，呂淑真是資深議員，長期關注農業發展，退出選舉後本享受清幽的退休生活，是他三顧茅廬才令她重出江湖，持續為桃園市民服務、提升農業品質；沈志藏是交通大學運輸研究所碩士，在軌道領域有不可抹滅的卓越貢獻，也曾在台北捷運公司擔任運輸處長、總經理等職，兩人分別於去年12月、今年2月到職，今終於舉辦宣誓典禮。

    至於新工處的人事調整，市府人士不諱言與公共工程品質有關，前朝的幾項重大建設發生設計、決策等問題需要被匡正，因此調整職務成當務之急。

    新任新工處長呂紹霖學經歷完整，是交通大學土木工程學系碩士，歷任工務局總工程司、市府養工處副處長等職，對於桃園工程建設非常了解，此次的調動並無政治考量，單純聚焦於工程品質，希望能有所改善。

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