桃市墊付案 藍綠激烈交鋒

民進黨團今提墊付案逐一審查、落實分組審查機制，都因寡不敵眾杯葛失敗。（記者許倬勛攝）

2023/01/09 16:26

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市議會第三屆第一次臨時會議今上午召開，因市府追加預算，提請議會墊付，民進黨團要求墊付案必須一一審查，並調整預算聯席審查機制、落實分組審查，民進黨團據理力爭，訴諸表決，然而兩案都因藍營佔有人數優勢，最後寡不敵眾。

無黨聯盟總召李家興今提臨時動議，因應休會期間，依慣例由議長簽准墊付案，讓程序得以完備。原先已敲桌通過，但民進黨團總召呂林小鳳不滿臨時會議中，各議員桌上均無書面資料參考，認為程序有瑕疵，議員張肇良則認為墊付案不能無上限、必須設立門檻逐一審查，藍綠激烈交鋒。

請繼續往下閱讀...

議長邱奕勝罕見動怒「你們（指民進黨團）這不是針對我嗎？」邱直言墊付案行之有年、也無所謂上限，回頭討論顯與議事規則不符，但基於尊重議員立場，仍重新進入表決，16位議員贊成、28位議員反對，維持由議長授權墊付。

李家興連忙緩頰，在休會期間墊付案可由議長本於權責決定，有前例可循，從前縣長呂秀蓮時代到前市長鄭文燦都是如此，他只是按照慣例提出動議，未料掀起波瀾。

授權議長墊付案投票失敗後，民進黨議員劉仁照再動議兩案，建議逐一審查墊付案，以及效仿五都，在一讀時不再以聯席審查方式，而是落實分組審查，但投票結果再以19票比26票失敗收場。

「國民黨不想審預算，就讓民進黨來審」劉仁照會後表示，兩項提案都是議員的職責，為市民看守荷包，但國民黨以人數優勢封殺，形同帶頭放水、弱化議會職權。

國民黨團總召梁為超說，墊付案、聯席審查都是依照慣例執行，不解為何鄭文燦執政時代民進黨團無異議，換了張善政後就不停杯葛，希望綠營不要把選舉的雙標惡行帶進議會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法