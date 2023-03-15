新北9民進黨議員 跨派系發聲挺賴清德

新北市議員顏蔚慈（左起）、翁震州、張錦豪、蘇錦雄Paylang.Caya、張維倩、卓冠廷、彭佳芸、李宇翔、黃淑君9人，分屬不同派系，今天共同發聲團結力挺賴清德參選總統。 （記者何玉華攝）

2023/03/15 10:47

〔記者何玉華／新北報導〕身兼民進黨主席的副總統賴清德今（15）天登記參加民進黨內總統提名初選，同一時間，新北市議會民進黨團跨派系的9名議員召開記者會，搶先發聲支持賴清德參選總統，訴求「新北加油、團結相挺、信賴台灣」，凸顯團結的民進黨對上內鬥的國民黨。

新北市議員顏蔚慈、翁震州、張錦豪、蘇錦雄Paylang.Caya、張維倩、卓冠廷、彭佳芸、李宇翔、黃淑君等人，分屬不同派系，今天共同出席團結力挺賴清德記者會；其中，蘇錦雄Paylang.Caya還以阿美族語表態相挺。

請繼續往下閱讀...

顏蔚慈強調，跨派系站出來力挺賴清德參選，凸顯團結是民進黨的DNA，也要在新北市率先透過團結營造勝選的基礎；反觀國民黨正在內亂、內鬥，不斷放話，家務事已經影響到新北市民的權益，也影響到市政的推動，侯友宜最近市政行程銳減，只為了顧自己在黨內的權益。民進黨團率先喊出團結，唯一支持賴清德，也會透過議員在各選區的努力，讓賴清德在新北贏得勝利。

張維倩表示，在去年底選舉，民進黨逆風，但新北市議會民進黨議員仍然成長了3席，代表黨團議員的表現受到民意的肯定，加上南投立委補選由民進黨的蔡培慧勝出，代表基層士氣甦醒，只要黨內團結，一定能在大選取得勝利。多位議員一起站出來，就是要表現新北的團結氣勢，由新北開始贏，全國一定贏。

卓冠廷表示，民進黨已經做好準備，賴清德登記參選，是坦坦蕩蕩的勇於承擔，相較應該受到市議會監督的新北市長侯友宜，卻仍然惺惺作態等著黃袍加身，兩人高下立判；侯若要離開新北市去參選總統，有責任要說服市民，「前一刻還說好好做事、市政為重，為什麼下一刻要去爭取總統參選人」。

張錦豪說，賴清德是萬里貧困的礦坑家庭出身，一路奮鬥到參選總統，對學生是很好的勉勵故事，更是幕僚出身、從政年輕人學習的典範，有他的帶領，台灣可以堅定民主走向國際。

彭佳芸表示，賴清德從去年就已經下鄉到各處向黨員報告，第1場說明會就在三重，他積極傾聽黨員的聲音、積極檢討改進的態度，就是民進黨進步的價值，也是勝選的開始。

黃淑君說，除了民進黨團結相挺賴清德，她也要呼籲侯友宜，現在新北市面臨很多的社會、治安、交通問題，卻遲不見他第一線協助人民解決，說是不斷的與基層辦座談會，卻不願到議會接受監督，希望他真的好好做事。

李宇翔強調，賴清德大量在黨內啟用年輕人，給年輕人機會，新北市有很多年輕人，需要一個關心年輕人的總統帶領前進，且賴清德過去在國際外交的表現，對比新北市在侯友宜的領導下，國際姊妹市締結在六都居末；在國際情勢詭譎的情勢下，台灣需要一個有國際觀、跟國際友好的領導人，帶領台灣在國際上走得更加穩健。

翁震州表示，新北市是明年總統選舉最重要的地方，新北市議會跨黨派議員已經準備好了，團結一致支持黨提名的立委、總統，「新北贏，總統就會贏、讓立委過半」。

新北市議員顏蔚慈（左起）、張錦豪、翁震州、蘇錦雄Paylang.Caya、張維倩、卓冠廷、彭佳芸、李宇翔、黃淑君9人，今天共同發聲團結力挺賴清德參選總統。（記者何玉華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法