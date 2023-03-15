退伍軍人揪團赴中參加黃埔校慶 黃暐瀚要小英今年務必做「這件事」

黃暐瀚疾呼蔡英文今年務必親自出席在鳳山的黃埔校慶。（資料照）

2023/03/15 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕近期傳出消息，有退伍軍人在社群號召500黃埔校友赴中國參加黃埔軍校建校99週年活動。對此，資深媒體人黃暐瀚表示反對，他認為軍人得守著底線、堅持氣節，他也疾呼三軍統帥蔡英文，今年務必親自出席鳳山黃埔99週年校慶，讓黃埔人驕傲。

「到對岸慶黃埔，情何以堪？中華民國，在台灣；黃埔軍校，在鳳山。」黃暐瀚（14日）在臉書貼文指出，每年6月16日，黃埔軍校會在高雄鳳山陸軍官校舉辦校慶活動，身為三軍統帥的總統，以往勢必出席，2016年蔡英文總統出席了上任之後的第一次黃埔校慶之後，2017、2018、2019連續三年缺席。

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黃暐瀚表示，能理解黃埔校友內心也許很失落，覺得不被民進黨政府重視，「但，身為中華民國的國軍，豈有不在台灣的陸官慶祝黃埔，反倒跑去對岸慶祝的道理呢？要去旅遊，沒人阻止，但若真有五百將官，大動作前往對岸慶黃埔，今年99年校慶去五百人，明年百年校慶，豈不破千將官跑去大陸？被當成樣板，作為統戰宣傳的工具，軍魂何在」？

黃暐瀚強調，就算民進黨政府不夠重視黃埔，黃埔軍人也不該去對岸參加活動，莫忘黃埔除了抗日，還有剿共的大任，「跑去對岸歡慶，成何體統？關鍵時刻，軍人得守著最後的底線，堅持該有的氣節。至於統帥，請拿出統帥的樣子！今年務必親自出席黃埔99週年校慶，讓黃埔人驕傲！讓中華民國國軍振奮！讓三軍統帥旗，迎風飄揚」！

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