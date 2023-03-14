「騰雲二型」無人機失控損傷原因出爐 中科院：飛控系統引用錯誤資訊導致

「騰雲二型」無人機2月進行作戰測評時受損，當天由拖板車運回佳山基地檢整。（資料照）

2023/03/14 20:35

〔記者吳書緯／台中報導〕國家中山科學研究院研發中的「騰雲二型」無人機，2月22日於空軍花蓮基地進行作戰測評時，起飛失控衝出跑道，造成主起落架及螺旋槳損傷；中科院航空所所長齊立平今表示，當時是在起飛階段的整合導航模組發出失效代碼，讓飛控系統引用錯誤資訊；透過此次機會，會將飛行控制軟體全部檢整，「相信可以很快地執行復飛」。

國家中山科學研究院今於台中院區舉辦「我國軍用軍規無人機發展與應用」記者會，展示多款已量產以及研發測試中的無人機；齊立平接受媒體聯訪，被詢問有關發生在2月22日「騰雲二型」無人機事故。

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齊立平說，「騰雲二型」無人機當天是在起飛階段時，整合導航模組爆出了一個失效代碼，讓飛控系統引用錯誤資訊，雖然「騰雲二型」無人機有複連設計，「也就是說這個壞掉了，可以過濾出來」，但那天剛好這個功能沒有發揮作用。

齊立平表示，進一步探詢發現，是在程式編建時工程師有疏漏，參數輸錯了，因此是以很正面的態度看待這次事件，利用這次機會，會把飛行控制軟體全部檢整，也經過不同層級的委員會審議，此外備援機制的管理邏輯重新檢視，也做過軟硬體迴路測試，並經過獨立的測試驗證，失效狀況全部掌握也改正過，「相信可以很快地執行復飛」。

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