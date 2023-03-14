全動法讓16歲上戰場？蘇紫雲：兵役法白紙黑字寫18歲

民眾黨立委邱臣遠（右4）、賴香伶（左4）舉行「完善全民防衛動員體系建議」公聽會，國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲（左2）與會。（記者塗建榮攝）

2023/03/14 16:56

〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部日前預告修正「全民動員防衛準備法」，遭質疑逼16歲孩子上戰場。國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今天（14日）說，沒有青年上戰場的問題，「兵役法」白紙黑字寫18歲，「憑什麼說16歲要上戰場？」而且全動法應對的不只有戰爭，而是應對戰爭、非傳統威脅等大規模緊急危難時，國家腎上腺素的啟動，不應把它狹窄化。

蘇紫雲今天在「完善全民防衛動員體系建議公聽會」指出，緊急危難的法律體系，在憲法層次就有規範，憲法第11條保障言論與出版自由，涵蓋了新聞自由，但第23條有針對避免緊急危難的但書，第39條、第44條分別規範啟動開關為戒嚴、緊急命令，憲法已經規劃好機制，全動法就是將漏補上去。

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蘇紫雲說明，全動法應對的不只有戰爭，包括天災、非傳統威脅等大規模緊急災難，都會用到動員體系，全動法是應對大規模緊急災難的國家腎上腺素的啟動，「沒有人每天吃抗生素的」，這部分他不擔憂。

蘇紫雲認為，第四權是國家防腐劑，新聞自由是最重要的，絕對不能輕易予以影響，且戰時限縮應該最小化，對抗假訊息的措施應符合比例原則、歐洲人權公約（ECHR）等規範，並在必要範圍內引入媒體認證制度

蘇紫雲也強調，我國的機制與平衡，包括憲法第11條、第23條等，還有既有的法體系，他相信在法律文字上只要解釋清楚，就可以爭取社會最大公約數的認同。

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