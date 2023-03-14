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    台南藍營稱賴清德「孵了12年的小巨蛋飛了」 民進黨團：政治操作

    南市議會國民黨團質疑台南孵了12年的小巨蛋跳票，要賴清德道歉。民進黨團反批國民黨政治操作。（資料照）

    南市議會國民黨團質疑台南孵了12年的小巨蛋跳票，要賴清德道歉。民進黨團反批國民黨政治操作。（資料照）

    2023/03/14 16:15

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市議會國民黨團13日召開記者會指，市府不蓋未來館、不蓋小巨蛋，但這些重要的建設，台南真的不蓋嗎？直指副總統賴清德「孵了12年的小巨蛋飛了」。民進黨團今再回擊，藍營這是活在過去，更是政治操作。

    對此，教育局已說明是為積極爭取行政院直接編列工建預算興建該館，且已獲行政院正面回應，所以不以「促參」方式處理經費，方才取消「促參可行性評估公聽會」。

    民進黨團認為，黨內正在進行總統初選的登記，國民黨團此時召開記者會可以理解成政治操作，賴清德於台南市長任內規劃多項具遠見的公共建設，目前都逐步實現中，在行政院長任內，更核定經費支持未來科學館，國民黨團卻「錯把馮京當馬涼」，胡亂牽扯跟賴清德市長任內完全無關的「小巨蛋跳票」說法，真的是貽笑大方。

    民進黨團總召郭鴻儀表示，賴清德副總統於台南市長任內，一手擘劃出大台南發展脈絡，目前都逐步實現中，以目前「亞太國際棒球訓練中心」，擁有成棒主球場2萬5千觀眾席、少棒主球場8000觀眾席，再加上大台南會展中心、台南市立棒球場等場地，台南市場地充足，將規劃改為國立科學未來館是非常有遠見的作法。

    目前未來館係由教育部委託國立自然科學博物館成立籌備小組負責規劃及興建，目標創造一年140萬人次、90億商機潛力，在國內所有的場館裡面是有區隔性，更具未來發展性。

    民進黨團幹事長蔡筱薇認為，國民黨議員自行衍生解讀成科學未來館不蓋了，這種對於文字能力的理解，「要嘛真的夠陰險，陷台南市政府於不義，不然就是真的沒讀書，連文字都看不懂。」且大型公共建設都必須經過環評、可行性評估、綜合規劃等各部會、局處專業溝通合作，而這些國民黨的議員是不是還活在過去黨國時代，以為公共建設說蓋就蓋，說拆就拆。呼籲國民黨黨團，想要蹭賴清德的熱度要有個限度，尤其問政要本於事實，就事論事，而不是胡亂牽扯，製造謠言。

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