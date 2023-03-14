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    建議侯友宜台詞不要千篇一律被回「做大事」 黃光芹吐槽：又來了！

    侯友宜說，他在新北市待了13年，新北市是一個國際大都市，也是全國最大的城市，做大市也會做大事。（記者賴筱桐攝）

    侯友宜說，他在新北市待了13年，新北市是一個國際大都市，也是全國最大的城市，做大市也會做大事。（記者賴筱桐攝）

    2023/03/14 16:29

    〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃光芹昨日PO文批評新北市長侯友宜，指出侯友宜的台詞千篇一律，「侯友宜的幕僚應該跟他建議，不要再接受訪問了」，侯友宜今（14日）受訪時回應，謝謝大家的聲音，他都給予尊重，他還是把自己的角色努力的做好，讓黃光芹忍不住吐槽「看吧！又來了！」

    黃光芹昨日PO文心情顯示為「覺得受不了了」，指出侯友宜只要媒體的麥克風一堵上去，他的嘴巴就開始講千篇一律的「好好系列」台詞，上一次是「三平三安」，今天是便民、利民、愛民的「新三民主義」。

    黃光芹指出，上禮拜媒體詢問關於外界認為他的兩岸、外交論述空洞的問題，侯友宜竟然回答「新北市有新北市的角色和定位」，黃光芹坦言「這已經不只避重就輕、答非所問了，而是牛頭不對馬嘴，空洞的更加空洞了，如果他真的空心，不會論述，卻繼續讓缺陷外顯，不懂得藏拙，高度没有了、神秘感也不再，別說離總統大位愈來愈遠，新北市民也會懷疑，這個市長到底在幹什麼？」

    黃光芹表示，自己本來不想對此發表意見，但中午做完直播回來，打開手機就看到侯市長說：「共融共好，是我們應有的態度!」好的，「侯老師」的話，我們聽到了，而且每天都在聽。天天聽你講一樣的、一天講好幾次，真的快受不了了。我老人家都受不了了，更何況是年輕人？

    黃光芹勸告「聰明的幕僚應該把他拉住，以前他做市長的時候，也不是每天都回答媒體的問題；更何況他還想選總統！再這麼搞下去，都想去舉報「噪音」了！拜託！拜託！」

    而侯友宜今日受訪時回應「謝謝大家的聲音，他都給予尊重，他還是把自己的角色努力的做好；至於新北市就是國際的大都市，是台灣的最大市，所以『最大市』也會『做大事』。」黃光芹稍早再度PO文吐槽「看吧！又來了！」

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