蔡英文：政府會傾全力投入「淨零轉型」

總統表示，「淨零轉型」是具有高度挑戰性的工作，政府會傾全力整合各界量能投入。（總統府提供）

2023/03/14 14:17

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「第24屆國家建築金質獎及第19屆國家品牌玉山獎得獎代表」時表示，「淨零轉型」是具有高度挑戰性的工作，政府會傾全力整合各界量能投入，並盼所有得獎廠商繼續支持政策，在未來的工作項目中融入減碳、淨零的概念。

蔡英文說，世界各國都在努力邁向「2050淨零轉型」，這是一項跨界、跨領域的大工程。在這個過程中，無論是建築界、或是產業界，都扮演著重要的角色。

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她並說，這幾年「都更、危老」是台灣社會關注的議題。政府持續修正建築及營建相關法規，也成立住都中心，目的就是要讓城市更永續，人民的居住環境更安全、更舒適。

蔡總統指出，去年，內政部已經提出「淨零建築路徑藍圖」，來提升節能減碳的新技術，並且進一步提高、改善建築的能源效率。而中小企業是台灣經濟發展的火車頭。過去這幾年來，政府持續推動各項政策，來協助中小企業升級。今年，我們也規劃透過「疫後特別預算」，進一步協助產業及中小企業的升級轉型，包括提供貸款跟利息補貼，推進生產型態的轉型跟再造，來達到智慧化、低碳化，以及模組化的目的。

蔡英文表示，「淨零轉型」是具有高度挑戰性的工作，為了國家長遠的進步、永續的發展，我們一定要做，也一定會做。政府會傾全力，跨部會整合各界的量能，一起來投入。她要請所有得獎廠商，繼續支持政府的各項政策，並且在未來的工作項目中融入減碳、淨零的概念。

總統並期勉所有得獎廠商，「讓我們一起提升台灣產業競爭力，共同邁向永續的台灣，我們一起加油」。

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