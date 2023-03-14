藍委質疑農委會計畫讓官兵不吃蛋 陳吉仲稱國軍供蛋如常

立法院國民黨團今天召開「又要兵強馬壯 又要不准吃蛋」記者會，書記長謝衣鳯主持、總召曾銘宗、立委費鴻泰、吳斯懷出席。（立法院國民黨團提供）

2023/03/14 14:53

〔記者王千豪／台北報導〕針對國內缺蛋，國民黨立委吳斯懷今天表示，農委會計畫讓國軍官兵不吃蛋，以舒緩國內民生缺蛋危機，反觀前行政院長郝柏村擔任參謀總長時，在物資不充裕的狀況下，仍提供國軍每天一顆完整雞蛋。吳呼籲，身為三軍統帥的蔡英文總統應表態。

國防部長邱國正今天在立法院受訪澄清，沒有說蛋沒有了改要喝豆漿，農委會很照顧幫忙，額外給國軍216萬罐豆奶；農委會主委陳吉仲也說，國軍供蛋會一如往常。

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立法院國民黨團今天召開「又要兵強馬壯 又要不准吃蛋」記者會，書記長謝衣鳯主持、總召曾銘宗、立委費鴻泰、吳斯懷出席。吳斯懷表示，農委會計畫讓國軍官兵不吃蛋，以舒緩國內民生缺蛋危機，這個消息讓所官兵弟兄姊妹和退伍軍人感到十分寒心。國軍不是二等國民，蔡英文身為三軍統帥，還一再強調是國軍的靠山，但從馬祖缺肉到停止供應雞蛋，何曾出來說過一句關心的話？

吳斯懷指出，當農漁產品過剩、滯銷，國軍吃；口罩國家隊忙不過來，國軍做；發生天災，國軍救，農委會錯誤政策發生缺蛋危機，居然要國軍不吃雞蛋，省下1200萬顆雞蛋調整供需。吳諷刺，下一次缺電是不是國軍營區每週停電一天？缺水是不是要國軍一周少洗2天澡？下一次缺豬肉，是不是也要準備停吃豬肉？

吳斯懷強調，昔日郝柏村擔任參謀總長時，當時國家物資並不如現在充裕，但仍下令國軍官兵每天並須供給一顆完整雞蛋，讓官兵能夠有充足營養應付戰備任務。而現在政府發生錯誤的政策，居然要國軍承擔，三軍統帥蔡總統應出來表達一個態度，「不要為難邱國正，你叫他幹，他能說我不要嗎？」

費鴻泰指出，國民黨團昨晚發出今天的採訪通知，農委會立刻改口，會提供黃豆給國軍補充營養，國軍不是6週不給蛋吃，而是減少供給量。費痛批，農委會如此丟人，髮夾彎如此彆扭，陳吉仲實在是「X蛋」。

謝衣鳯提到，農糧署已開始調度貨源，規劃從3月下旬到4月底，6週時間用國產豆奶代替雞蛋供應；現在鳳梨產季快到，又把國軍列入消化農產對象，農委會上上下下把國軍當作工具人。

曾銘宗指出，國民黨團要問問蔡政府，國軍是二等國民嗎？蔡英文一再強調，做國軍最堅強後盾，結果呢？國內缺蛋，陳吉仲居然協調國軍不要吃雞蛋，期間長達6週之久。國民黨團要告訴蔡政府，國軍不是二等國民，為什麼不能吃雞蛋？

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