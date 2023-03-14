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    台中巨蛋預算追加到99億惹議員質疑 盧秀燕稱追加不成保證流標

    台中巨蛋預算追加35億到99億，議員吳佩芸追問數字如何計算。（記者蘇孟娟攝）

    台中巨蛋預算追加35億到99億，議員吳佩芸追問數字如何計算。（記者蘇孟娟攝）

    2023/03/14 13:37

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中巨蛋原訂預算65億元打造，但六度流標後，台中市政府提出追加預算到99.98億，因追加35億且追加幅度高達52%，今議會臨時會市府進行追加預算專案報告，不少議員強烈質疑追加預算根據及算法，台中市長盧秀燕指出，全國工程比台中增加倍數還多的更多的是，「我們是最保守的」，她說，若這次追加預算沒辦法過，台中巨蛋保證發包不出去、保證流標，「因為行情大家都知道」。

    台中市府追加巨蛋預算到99.98億元，比原先預算增加35億元，增幅達52%，引起議員關切，市府今在議會臨時會進行專案報告，引來不少議員抨擊，時代力量新科議員吳佩芸指出，大家都很期待台中能有巨蛋，但台中巨蛋一下子追加這麼龐大金額，但專案報告書中的理由僅有物價上漲、缺工缺料、是國際標準及多功能用途的體育場館等，卻未說明究竟是如何算出35億的數字，市府應明確交代這個數字的由來。

    盧秀燕指出，巨蛋工程有其專業性，從中央及其他縣市的工程預算比台中增加倍數還多的更多的是，「我們還算最保守」，台中用最保守的算法，希望追加預算能通過，她擔心，若台中巨蛋這次追加預算沒辦法通過，保證發包不出去、保證流標，因為行情大家都知道。

    盧秀燕向在場議員喊話，若通過追加預算，市府會趕緊辦理發包，她希望府會有決心，讓台中巨蛋一定發包出去、同時要開工。

    盧秀燕還說，現在物價還在漲，蛋價、水電價都還在漲，「如果沒有把握這次機會，以後會很辛苦」。

    台中市長盧秀燕指出，若這次追加預算沒辦法過，台中巨蛋保證發包不出去、保證流標，「因為行情大家都知道」。 。（記者蘇孟娟攝）

    台中市長盧秀燕指出，若這次追加預算沒辦法過，台中巨蛋保證發包不出去、保證流標，「因為行情大家都知道」。 。（記者蘇孟娟攝）

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